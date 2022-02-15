Дело не в финансах. Эсеола не устроил тренерский штаб Актобе

Украинский форвард Адеринсола Эсеола не устроил тренерский штаб "Актобе", из-за чего покинул расположение команды.

Как отмечает Meta-ratings, финансовый вопрос не стал определяющим фактором в сорвавшемся трансфере.

Эсеола несколько дней тренировался с "Актобе", однако принимать участие в контрольных матчах отказался. Также он не устроил тренерский штаб в тренировочном процессе.

Последним клубом 30-летнего форварда была "Ворскла", с которой был разоврван контратк в декабре прошлого года.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" 23 минуты в чемпионате УПЛ.