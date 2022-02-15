Дело не в финансах. Эсеола не устроил тренерский штаб Актобе
Ждем нового витка в карьере
Фото: instagram.com/derin691
Украинский форвард Адеринсола Эсеола не устроил тренерский штаб "Актобе", из-за чего покинул расположение команды.
Как отмечает Meta-ratings,
Эсеола несколько дней тренировался с "Актобе", однако принимать участие в контрольных матчах отказался. Также он не устроил тренерский штаб в тренировочном процессе.
Последним клубом 30-летнего форварда была "Ворскла", с которой был разоврван контратк в декабре прошлого года.
В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" 23 минуты в чемпионате УПЛ.
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Источник:Meta Ratings
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