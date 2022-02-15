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Дело не в финансах. Эсеола не устроил тренерский штаб Актобе

Наши за границей
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Ждем нового витка в карьере

Дело не в финансах. Эсеола не устроил тренерский штаб Актобе

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

Украинский форвард Адеринсола Эсеола не устроил тренерский штаб "Актобе", из-за чего покинул расположение команды.

Как отмечает Meta-ratings, финансовый вопрос не стал определяющим фактором в сорвавшемся трансфере.

Эсеола несколько дней тренировался с "Актобе", однако принимать участие в контрольных матчах отказался. Также он не устроил тренерский штаб в тренировочном процессе.

Последним клубом 30-летнего форварда была "Ворскла", с которой был разоврван контратк в декабре прошлого года.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" 23 минуты в чемпионате УПЛ.

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В статье: Актобе Адеринсола Эсеола
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Источник:
Meta Ratings

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