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СМИ назвали причины исключения Жерсона Родригеса из состава Труа

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Он не хочет меняться

СМИ назвали причины исключения Жерсона Родригеса из состава Труа

Фото: estac.fr

Новина українською

16 февраля французский "Труа" сообщил об исключении из команды вингера Жерсона Родигеса, права на которого принадлежат киевскому "Динамо". В клубе отметили, что это было сделано в качестве меры предосторожности

По информации L'Equipe, исключение 26-летнего игрока из состава "Труа" стало следствием "систематических случаев нарушения режима". С приходом нового главного тренера Жерсону предоставили второй шанс, однако несоблюдение установленных правил от люксембуржца продолжились.

Источник пишет, что вскоре состоится разговор между руководством "Труа" и Родригесом, результатом которой может стать досрочное возвращение в киевское "Динамо".

Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
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Источник:
Lequipe.fr

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