СМИ назвали причины исключения Жерсона Родригеса из состава Труа

16 февраля французский "Труа" сообщил об исключении из команды вингера Жерсона Родигеса, права на которого принадлежат киевскому "Динамо". В клубе отметили, что это было сделано в качестве меры предосторожности

По информации L'Equipe, исключение 26-летнего игрока из состава "Труа" стало следствием "систематических случаев нарушения режима". С приходом нового главного тренера Жерсону предоставили второй шанс, однако несоблюдение установленных правил от люксембуржца продолжились.

Источник пишет, что вскоре состоится разговор между руководством "Труа" и Родригесом, результатом которой может стать досрочное возвращение в киевское "Динамо".

Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.