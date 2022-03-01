Малиновский: Я бы не поехал на выездную игру против Спартака – нога бы моя не ступила на эту землю
Заявление украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на связь в эфире украинского национального марафона.
"Инициатором сбора средств от украинских футболистов стал Сергей Ребров. Главное, чтобы эти деньги пошли сразу на помощь Украине, это очень важно. Он написал, что нужна помощь, и мы начали переводить деньги через банки".
"До момента нападения – это могло быть "вне политики", но сейчас это выражение неприменимо. Страдают украинцы. Нужно объединяться и находить пути решения, чтобы закончить войну. Много людей пострадало и потеряло дома".
"Решение Свитолиной не играть против белорусских и российских теннисисток… Теннис – это индивидуальный вид спорта. В футбольной команде все немного по-другому. Я бы, к примеру, не поехал на выездную игру против "Спартака" и, думаю, клуб и болельщики меня бы поддержали. Нога бы моя не ступила на эту землю".
"У меня нет знакомых, которые поддерживают Россию. Это могут быть только те люди, которые смотрят пропаганду. Леша Миранчук тоже против конфликта. Нет, не конфликта – войны. Я не разговаривал с ним на эту тему, но вижу, что он против всего этого".
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