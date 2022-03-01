Малиновский: Я бы не поехал на выездную игру против Спартака – нога бы моя не ступила на эту землю

Футболист сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на связь в эфире украинского национального марафона.

"Инициатором сбора средств от украинских футболистов стал Сергей Ребров. Главное, чтобы эти деньги пошли сразу на помощь Украине, это очень важно. Он написал, что нужна помощь, и мы начали переводить деньги через банки".

"До момента нападения – это могло быть "вне политики", но сейчас это выражение неприменимо. Страдают украинцы. Нужно объединяться и находить пути решения, чтобы закончить войну. Много людей пострадало и потеряло дома".

"Решение Свитолиной не играть против белорусских и российских теннисисток… Теннис – это индивидуальный вид спорта. В футбольной команде все немного по-другому. Я бы, к примеру, не поехал на выездную игру против "Спартака" и, думаю, клуб и болельщики меня бы поддержали. Нога бы моя не ступила на эту землю".