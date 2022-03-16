Украинец, покинувший российский клуб, нашел новую команду

Украинский полузащитник Артем Полярус, который несколько дней назад покинул российский "Ахмат", нашел себе новую команду.

29-летний хавбек подписал контракт с "Термалике Нецече", сообщает пресс-служба клуба. О деталях сделки не разглашается.

В начале марта украинец покинул клуб из Чечни в одностороннем порядке, сославшись на семейные обстоятельства. Полярус выступает в россии с 2019 года. До перехода в "Ахмат" футболист также играл в составе "Химок".

За грозненский клуб Артем успел отыграть 34 матча, забив два гола.

Добавим, что "Термалика" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.