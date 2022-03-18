УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров в шестой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ
В тренде

Ребров в шестой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец продолжает покорять Ближний Восток

Ребров в шестой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником февраля в чемпионате ОАЭ.

Для украинского специалиста эта награда уже стала шестой подряд. До этого 47-летний тренер признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре, декабря/января.

Отметим, что команда украинца продолжает лидировать в чемпионате ОАЭ, опережая на 7 зачетных пунктов своего ближайшего соперника "Аль-Вахда".

Читайте такжеРебров: С молчаливого согласия россиян убивают мой народ и разрушают мою страну
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...