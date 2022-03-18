Ребров в шестой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником февраля в чемпионате ОАЭ.

Для украинского специалиста эта награда уже стала шестой подряд. До этого 47-летний тренер признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре, декабря/января.

Отметим, что команда украинца продолжает лидировать в чемпионате ОАЭ, опережая на 7 зачетных пунктов своего ближайшего соперника "Аль-Вахда".

للمرة السادسة على التوالي ????????



"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/rNKdCpMYV1 — نادي العين (@alainfcae) March 18, 2022