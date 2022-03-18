Ребров в шестой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ
Украинец продолжает покорять Ближний Восток
Фото: alainclub.ae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником февраля в чемпионате ОАЭ.
Для украинского специалиста эта награда уже стала шестой подряд. До этого 47-летний тренер признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре, декабря/января.
Отметим, что команда украинца продолжает лидировать в чемпионате ОАЭ, опережая на 7 зачетных пунктов своего ближайшего соперника "Аль-Вахда".
للمرة السادسة على التوالي ????????— نادي العين (@alainfcae) March 18, 2022
"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/rNKdCpMYV1
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