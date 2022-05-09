Наставник Эвертона объяснил замену Миколенко в игре с Лестером
Украинского футболиста схватила судорога
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Эвертона” Фрэнк Лэмпард прокомментировал замену Виталия Миколенко в матче с “Лестером” (2:1) в рамках 36-го тура АПЛ. Напомним, что украинец отметился дебютным голом, но был заменен во втором тайме.
"Что касается Миколенко, то мы надеемся, что это были просто судороги. Было бы хорошо, если бы это действительно было так", - приводит слова менеджера официальный сайт "ирисок".
Напомним, что следующий матч, 11 мая "Эвертон" сыграет снова на выезде. Команда Лэмпарда встретится с "Уотфордом".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Эвертон
Популярное сейчас
- Эпопея завершена. Холанд определился с клубом, в котором продолжит карьеру
- В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию
- "Про***ли". Арестович ответил на вопрос, почему враг так быстро оккупировал Херсона
- Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти