Наставник Эвертона объяснил замену Миколенко в игре с Лестером

Главный тренер “Эвертона” Фрэнк Лэмпард прокомментировал замену Виталия Миколенко в матче с “Лестером” (2:1) в рамках 36-го тура АПЛ. Напомним, что украинец отметился дебютным голом, но был заменен во втором тайме.

"Что касается Миколенко, то мы надеемся, что это были просто судороги. Было бы хорошо, если бы это действительно было так", - приводит слова менеджера официальный сайт "ирисок".

Напомним, что следующий матч, 11 мая "Эвертон" сыграет снова на выезде. Команда Лэмпарда встретится с "Уотфордом".