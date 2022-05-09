  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Его самоотверженность не имеет равных". Голкипер Эвертона похвалил Миколенко
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Его самоотверженность не имеет равных". Голкипер Эвертона похвалил Миколенко

Англия
(1 голосов)

Украинец помог своей команде победить

"Его самоотверженность не имеет равных". Голкипер Эвертона похвалил Миколенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд похвалил украинца Виталия Миколенко, который забил дебютный мяч в АПЛ в ворота "Лестера"(2:1).

"Наконец-то победа на выезде. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы последний раз выиграли на выезде.

Миколенко? Он пришел к нам и сразу выучил английский, он отличный парень, и отношение к работе у него на высоте. Его самоотверженность не имеет равных", - приводит слова Пикфорд BBC.

Напомним, Миколенко был признал лучшим игроком матча против "Лестера" по версии WhoScored.

Читайте такжеТренер Эвертона: Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Джордан Пикфорд Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
09.05.2022 в 12:38
22 є час на самовдосконалення... І на "бігти-боротися" сил повинно вистачить! Головне не зупинятися! І "З цього хлопчини вийдуть люди!"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде