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"Его самоотверженность не имеет равных". Голкипер Эвертона похвалил Миколенко
Украинец помог своей команде победить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд похвалил украинца Виталия Миколенко, который забил дебютный мяч в АПЛ в ворота "Лестера"(2:1).
"Наконец-то победа на выезде. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы последний раз выиграли на выезде.
Миколенко? Он пришел к нам и сразу выучил английский, он отличный парень, и отношение к работе у него на высоте. Его самоотверженность не имеет равных", - приводит слова Пикфорд BBC.
Напомним, Миколенко был признал лучшим игроком матча против "Лестера" по версии WhoScored.
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