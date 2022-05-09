"Его самоотверженность не имеет равных". Голкипер Эвертона похвалил Миколенко

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд похвалил украинца Виталия Миколенко, который забил дебютный мяч в АПЛ в ворота "Лестера"(2:1).

"Наконец-то победа на выезде. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы последний раз выиграли на выезде.

Миколенко? Он пришел к нам и сразу выучил английский, он отличный парень, и отношение к работе у него на высоте. Его самоотверженность не имеет равных", - приводит слова Пикфорд BBC.