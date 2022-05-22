Ребров: Аль-Айн предлагает мне новый контракт

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своих планах продолжения карьеры:

“Конечно, думаю [об этом]. Но сейчас нужно завершить чемпионат, подумать. Мне здесь предлагают новый контракт, конечно. Посмотрим. Закончится этот контракт... Я не даю ответа, посмотрим”, - сказал Ребров.

Напомним, что в июне прошлого года Ребров подписал годичный контракт с "Аль-Айном". Сразу он завоевал с командой Кубок ОАЭ и стал чемпионом страны.