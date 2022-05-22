  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров: Аль-Айн предлагает мне новый контракт
В тренде

Ребров: Аль-Айн предлагает мне новый контракт

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник еще не решил свое будущее

Ребров: Аль-Айн предлагает мне новый контракт

Фото - Аль-Айн

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своих планах продолжения карьеры:

“Конечно, думаю [об этом]. Но сейчас нужно завершить чемпионат, подумать.

Мне здесь предлагают новый контракт, конечно. Посмотрим. Закончится этот контракт... Я не даю ответа, посмотрим”, - сказал Ребров.

Напомним, что в июне прошлого года Ребров подписал годичный контракт с "Аль-Айном". Сразу он завоевал с командой Кубок ОАЭ и стал чемпионом страны.

Читайте такжеСергей Ребров выиграл чемпионат ОАЭ с Аль-Айном
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Пряма червона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
22.05.2022 в 12:14
Надо соглашаться, если не будет предложений из Европы, в сборной Украины есть тренер, и он скорее всего поведет команду на Евро-2024, но надеюсь увидеть его в сборной Украины когда-нибудь.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде