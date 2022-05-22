Ребров: Аль-Айн предлагает мне новый контракт
Наставник еще не решил свое будущее
Фото - Аль-Айн
Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своих планах продолжения карьеры:
“Конечно, думаю [об этом]. Но сейчас нужно завершить чемпионат, подумать.
Мне здесь предлагают новый контракт, конечно. Посмотрим. Закончится этот контракт... Я не даю ответа, посмотрим”, - сказал Ребров.
Напомним, что в июне прошлого года Ребров подписал годичный контракт с "Аль-Айном". Сразу он завоевал с командой Кубок ОАЭ и стал чемпионом страны.
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Источник:Пряма червона
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MaximSK (Киев)
22.05.2022 в 12:14
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