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Украинский легионер: Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война

Наши за границей
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Не стоит забывать о временно оккупированных территориях

Украинский легионер: Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война

Фото: MOL Fehérvár FC

Новина українською

Украинский вингер "Фехервара" Иван Петряк поддержал жителей Донецкой и Луганской областей.

"Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь", - написал футболист.

В сезоне 2021/22 украинский футболист провел 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее мы сообщали о том, что тесть Ивана Петряка погиб на фронте, защищая родину от российских оккупантов.

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Украинский легионер: Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война - изображение 1
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В статье: Иван Петряк война с Россией МОЛ Фехервар
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