Украинский легионер: Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война

Украинский вингер "Фехервара" Иван Петряк поддержал жителей Донецкой и Луганской областей.

"Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь", - написал футболист.

В сезоне 2021/22 украинский футболист провел 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее мы сообщали о том, что тесть Ивана Петряка погиб на фронте, защищая родину от российских оккупантов.