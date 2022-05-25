Украинский легионер: Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война
Не стоит забывать о временно оккупированных территориях
Фото: MOL Fehérvár FC
Украинский вингер "Фехервара" Иван Петряк поддержал жителей Донецкой и Луганской областей.
"Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь", - написал футболист.
В сезоне 2021/22 украинский футболист провел 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее мы сообщали о том, что тесть Ивана Петряка погиб на фронте, защищая родину от российских оккупантов.
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