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Реал планирует продлить контракт с Луниным перед тем, как отдать в аренду

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Мадридцы хотят таким образом застраховаться

Реал планирует продлить контракт с Луниным перед тем, как отдать в аренду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным и снова отдать в аренду, сообщает Marca.

В королевском клубе не хотят терять 23-летнего украинца и таким образом сохранить его в резерве клуба. Для этого есть две причины. Во-первых, Луниным довольны, а во-вторых, не нужно выходить на рынок в поисках замены.

В то же время испанцы хотят, чтобы Лунин перешел в тот клуб, где будет точно получать игровую практику. Однако перед тем как отпустить футболиста в аренду, ему предложат продления контракта, поскольку в "Реала" не хотят, чтобы через год Лунин вернулся, имея "в запасе" только год контракта с клубом.

Действующее соглашение с вратарем рассчитано до 2024 года.

Впрочем, уход Лунина заставит мадридцев подписать другого голкипера. Это может быть Давид Оспина, который летом станет свободным агентом и хорошо знаком Карло Анчелотти по временам его работы в "Наполи".

Напомним, Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари". С тех пор мадридцы отдавали голкипера в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В нынешнем сезоне Андрей провел 4 матча за "сливочных" - дважды в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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