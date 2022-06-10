Ребров не исключил возможности появления украинцев в Аль-Айне
Кого вы бы хотели видеть в чемпионате ОАЭ?
Фото: twitter.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признался, что хотел бы видеть в своей команде украинских футболистов.
— Не пытались ли вы подписать в "Аль-Айн" украинских игроков?
— Пытаемся, но фамилий назвать не могу.
— Эти футболисты с УПЛ?
— Ну а что вы думаете, что с Первой лиги.
— Может быть, украинцы, выступающие за рубежом.
— Сейчас нет смыла называть фамилии, и кто где играет. Пока еще идет переговорный процесс, - сказал Сергей Ребров.
Напомним, по итогам сезона-2021/22 украинский специалист выиграл с командой чемпионат и Кубок ОАЭ.
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Источник:Fanday
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