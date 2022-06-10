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Ребров не исключил возможности появления украинцев в Аль-Айне

Наши за границей
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Кого вы бы хотели видеть в чемпионате ОАЭ?

Ребров не исключил возможности появления украинцев в Аль-Айне

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признался, что хотел бы видеть в своей команде украинских футболистов.

— Не пытались ли вы подписать в "Аль-Айн" украинских игроков?

— Пытаемся, но фамилий назвать не могу.

— Эти футболисты с УПЛ?

— Ну а что вы думаете, что с Первой лиги.

— Может быть, украинцы, выступающие за рубежом.

— Сейчас нет смыла называть фамилии, и кто где играет. Пока еще идет переговорный процесс, - сказал Сергей Ребров.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 украинский специалист выиграл с командой чемпионат и Кубок ОАЭ.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Fanday

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