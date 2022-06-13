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Домбровский заключил новое соглашение с польским клубом

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Украинский полузащитник остается в Польше

Домбровский заключил новое соглашение с польским клубом

Фото: termalica.brukbet.com

Новина українською

В начале апреля стало известно о том, что экс-полузащитник "Десны" Андрей Домбровский стал игроком польской "Термалики".

Договор 26-летнего украинца был рассчитан до конца текущего сезона. Однако, как сообщает Динамомания, Домбровский оформил полноценное соглашение на более длительный срок. Новый контракт футболиста был подписан на 3 года.

В составе "Термалики" Домбровский сыграл 8 матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, до переезда в Польшу полузащитник выступал за черниговскую "Десну". Также играл за киевский "Арсенал", а на юношеском уровне занимался в академии "Мариуполя".

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В статье: Термалика (Польша) Андрей Домбровский
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Источник:
Динамомания

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