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Вьюнник снова отличился забитым голом в спарринге за швейцарский клуб

Наши за границей
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Украинец продолжает радовать результативными действиями

Вьюнник снова отличился забитым голом в спарринге за швейцарский клуб

Фото: fcz.ch

Новина українською

Украинский нападающий Богдан Вьюнник продолжает радовать результативными действиями. 20-летний форвард снова отличился голом в товарищеском матче.

Вьюнник появился на поле со стартовых минут против кельнской "Виктории", и уже на 53-й минуте отправил мяч в ворота соперника при счете 2:0. Спустя две минуты команда украинца пропустила, но все же смогла добиться разгромной победы - 3:1.

Отметим, что у Вьюнника уже четыре мяча в последних трех спаррингах за свой новый клуб. Напомним, что Богдан играет за швейцарський "Цюрих" на правах аренды из донецкого "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Цюрих Богдан Вьюнник
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