Вьюнник снова отличился забитым голом в спарринге за швейцарский клуб
Украинец продолжает радовать результативными действиями
Фото: fcz.ch
Украинский нападающий Богдан Вьюнник продолжает радовать результативными действиями. 20-летний форвард снова отличился голом в товарищеском матче.
Вьюнник появился на поле со стартовых минут против кельнской "Виктории", и уже на 53-й минуте отправил мяч в ворота соперника при счете 2:0. Спустя две минуты команда украинца пропустила, но все же смогла добиться разгромной победы - 3:1.
Отметим, что у Вьюнника уже четыре мяча в последних трех спаррингах за свой новый клуб. Напомним, что Богдан играет за швейцарський "Цюрих" на правах аренды из донецкого "Шахтера".
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