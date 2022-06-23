Вьюнник снова отличился забитым голом в спарринге за швейцарский клуб

Украинский нападающий Богдан Вьюнник продолжает радовать результативными действиями. 20-летний форвард снова отличился голом в товарищеском матче.

Вьюнник появился на поле со стартовых минут против кельнской "Виктории", и уже на 53-й минуте отправил мяч в ворота соперника при счете 2:0. Спустя две минуты команда украинца пропустила, но все же смогла добиться разгромной победы - 3:1.

Отметим, что у Вьюнника уже четыре мяча в последних трех спаррингах за свой новый клуб. Напомним, что Богдан играет за швейцарський "Цюрих" на правах аренды из донецкого "Шахтера".