Лучший бомбардир в истории УПЛ стал главным тренером узбекского Пахтакора

Экс-нападающий киевского "Динамо" и лучший бомбардир в истории УПЛ Максим Шацких стал главным тренером ФК "Пахтакор" из Узбекистана.

Специалист подписал с клубом контракт сроком 3 года. Известно, что в тренерский штаб коуча вошли два украинца – Вячеслав Беляев и Виталий Шпанюк.

Напомним, что в начале июня Шацких был назначен на должность спортивного директора "Пахтакора". До этого он работал в российском "Роторе", где ассистировал Александру Хацкевичу.

Отметим, что после 12 туров чемпионата Узбекистана "Пахтакор" занимает третье место в турнирной таблице.