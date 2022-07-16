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Лучший бомбардир в истории УПЛ стал главным тренером узбекского Пахтакора

Наши за границей
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Лучший бомбардир в истории УПЛ стал главным тренером узбекского Пахтакора

ФК Пахтакор/Автор неизвестен

Новина українською

Экс-нападающий киевского "Динамо" и лучший бомбардир в истории УПЛ Максим Шацких стал главным тренером ФК "Пахтакор" из Узбекистана.

Специалист подписал с клубом контракт сроком 3 года. Известно, что в тренерский штаб коуча вошли два украинца – Вячеслав Беляев и Виталий Шпанюк.

Напомним, что в начале июня Шацких был назначен на должность спортивного директора "Пахтакора". До этого он работал в российском "Роторе", где ассистировал Александру Хацкевичу.

Отметим, что после 12 туров чемпионата Узбекистана "Пахтакор" занимает третье место в турнирной таблице.

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В статье: Максим Шацких Узбекистан Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент) УПЛ
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Источник:
ФК "Пахтакор"

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