Лучший бомбардир в истории УПЛ стал главным тренером узбекского Пахтакора
ФК Пахтакор/Автор неизвестен
Экс-нападающий киевского "Динамо" и лучший бомбардир в истории УПЛ Максим Шацких стал главным тренером ФК "Пахтакор" из Узбекистана.
Специалист подписал с клубом контракт сроком 3 года. Известно, что в тренерский штаб коуча вошли два украинца – Вячеслав Беляев и Виталий Шпанюк.
Напомним, что в начале июня Шацких
Отметим, что после 12 туров чемпионата Узбекистана "Пахтакор" занимает третье место в турнирной таблице.
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Источник:ФК "Пахтакор"
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