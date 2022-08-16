Зинченко - о своем конкуренте в Арсенале: Он – удивительный игрок

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился мнением по поводу своего конкурента на позиции левого защитника Кирана Тирни.

"Он – удивительный игрок. Даже когда я был в "Манчестер Сити", я смотрел его игры. Я думаю, что это хорошая конкуренция для каждого из нас.

Мы будем мотивировать друг друга, а это ключ к успеху. Вот как нам нужно двигаться дальше. Самое важное, что мы оба хотим попробовать помочь команде, насколько можем", - сказал Зинченко.