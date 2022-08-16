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Зинченко - о своем конкуренте в Арсенале: Он – удивительный игрок

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Украинец высоко оценил Кирана Тирни

Зинченко - о своем конкуренте в Арсенале: Он – удивительный игрок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился мнением по поводу своего конкурента на позиции левого защитника Кирана Тирни.

"Он – удивительный игрок. Даже когда я был в "Манчестер Сити", я смотрел его игры. Я думаю, что это хорошая конкуренция для каждого из нас.

Мы будем мотивировать друг друга, а это ключ к успеху. Вот как нам нужно двигаться дальше. Самое важное, что мы оба хотим попробовать помочь команде, насколько можем", - сказал Зинченко.

Отметим, что в обоих матчах розыгрыша АПЛ украинец выходил в старте, после чего его в концовках встреч менял Тирни. На счету Зинченко - одна результативная передача.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Киран Тирни
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Источник:
Standard Sport

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