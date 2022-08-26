Украинский голкипер продолжит карьеру в Испании - до этого он защищал страну
Никита Федотов вернулся к любимому делу
Фото: SDP_1922
Украинский голкипер Никита Федотов, который сразу после начала полномасштабного вторжения россии взял в руки оружие, вернулся в футбол. 22-летний футболист подписал контракт с "Понферрадиной".
Соглашение с воспитанником "Шахтера" рассчитано до конца сезона-2022/23. Никита будет выступать за молодежную команду и привлекаться к основе. Последним его клубом был испанский "Монтихо", за который он отыграл 14 поединков. До этого он защищал цвета "Полтавы" и "Полесья".
Зимой Федотов должен был подписать контракт с "Металлистом" и уже приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.
После двух туров "Понферрадина" занимает второе место в Сегунде, набрав 6 очков.
Confirmamos una nueva incorporación para la SD Ponferradina B. Llega el portero Nikita Fedotov, que en la pasada temporada jugó en el @UDMONTIJO. ¡Bienvenido!#Adelanteyarriba#100AñosDeportiva pic.twitter.com/9IIq3xQPd1— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) August 25, 2022
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