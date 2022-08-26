Украинский голкипер продолжит карьеру в Испании - до этого он защищал страну

Украинский голкипер Никита Федотов, который сразу после начала полномасштабного вторжения россии взял в руки оружие, вернулся в футбол. 22-летний футболист подписал контракт с "Понферрадиной".

Соглашение с воспитанником "Шахтера" рассчитано до конца сезона-2022/23. Никита будет выступать за молодежную команду и привлекаться к основе. Последним его клубом был испанский "Монтихо", за который он отыграл 14 поединков. До этого он защищал цвета "Полтавы" и "Полесья".

Зимой Федотов должен был подписать контракт с "Металлистом" и уже приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.

После двух туров "Понферрадина" занимает второе место в Сегунде, набрав 6 очков.