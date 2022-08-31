Швед больше недели не тренируется с Мехеленом

Будущее украинского вингера "Мехелена" Марьяна Шведа остается неясным. По информации источника, 25-летний футболист больше недели не тренируется вместе с первой командой бельгийского клуба.

Украинец ожидает трансфер в "Шахтер". Однако отмечается, что переход в донецкий клуб до сих пор еще не завершен. Швед надеется, что стороны достигнут договоренности в ближайшее время, так как трансферное окно в Украине остается открытым до 22 сентября.

В нынешнем сезоне украинец провел три матча, в которых записал в свой пассив желтую карточку. В двух из этих поединков Швед выходил с первых минут. Напомним, что в Украине Марьян играл за львовские "Карпаты".