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Швед больше недели не тренируется с Мехеленом

Наши за границей
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Его переход в "Шахтер" еще не завершен

Швед больше недели не тренируется с Мехеленом

Фото: gva.be

Новина українською

Будущее украинского вингера "Мехелена" Марьяна Шведа остается неясным. По информации источника, 25-летний футболист больше недели не тренируется вместе с первой командой бельгийского клуба.

Украинец ожидает трансфер в "Шахтер". Однако отмечается, что переход в донецкий клуб до сих пор еще не завершен. Швед надеется, что стороны достигнут договоренности в ближайшее время, так как трансферное окно в Украине остается открытым до 22 сентября.

В нынешнем сезоне украинец провел три матча, в которых записал в свой пассив желтую карточку. В двух из этих поединков Швед выходил с первых минут. Напомним, что в Украине Марьян играл за львовские "Карпаты".

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В статье: Мехелен Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Источник:
gva.be

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