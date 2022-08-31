Швед больше недели не тренируется с Мехеленом
Его переход в "Шахтер" еще не завершен
Фото: gva.be
Будущее украинского вингера "Мехелена" Марьяна Шведа остается неясным. По информации источника, 25-летний футболист больше недели не тренируется вместе с первой командой бельгийского клуба.
Украинец ожидает трансфер в "Шахтер". Однако отмечается, что переход в донецкий клуб до сих пор еще не завершен. Швед надеется, что стороны достигнут договоренности в ближайшее время, так как трансферное окно в Украине остается открытым до 22 сентября.
В нынешнем сезоне украинец провел три матча, в которых записал в свой пассив желтую карточку. В двух из этих поединков Швед выходил с первых минут. Напомним, что в Украине Марьян играл за львовские "Карпаты".
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