Не падение и не курорт. Роману Яремчуку стоило попробовать в Бенфике, теперь стоит в Брюгге

После всего года в "Бенфике" Роман Яремчук возвращается в Бельгию. Правда, не в провинциальный "Гент", а в стан гегемона Жюпиле-лиги последних лет. Более того, стает самым дорогим приобретением в истории лиги. 16 миллионов евро плюс три миллиона бонусов за 90 процентов прав - огромная сделка для этой страны. Она налагает ответственность и вызывает вопросы.

Стоило попробовать

Прежде всего, осуждать его решение перейти в "Бенфику" не следует. Да, португальская лига с ее техникой и любовью к молодежи не подходит украинцам и конкретно 26-летнему Яремчуку. Да, "Бенфика" - очень тяжелый клуб. По числу членов клуба вторая в мире, по мании величия и происходящей от нее требовательности и нетерпимости к провалам - вторая в Европе после мадридского "Реала". Но Роман заслужил попробовать вписать свое имя в историю славного клуба.

Кое-что за год он вписал. Выход в групповой турнир Лиги Чемпионов благодаря двум его ассистам против ПСВ, все шесть матчей там с первых минут. Гол в шестом туре, весьма важный для выхода из группы. За счет "Барселоны", которую впервые за 21 год кто-либо выбил на этой стадии. А затем гол "Аяксу" в 1/8 финала, весьма важный для выхода в 1/4. Гол на "Энфилде" в 1/4. Уже для такого списка стоило попробовать.

Ему не повезло с тяжелейшими временами для клуба, с арестом и уходом с поста всесильного президента Луиша Филипе Виейры. На тренера Жорже Жезуша болельщики были злы из-за перехода в "Спортинг" в свое время и хотели его отставки. Освистывали его даже во время выхода в 1/8 финала ЛЧ. Игроки взбунтовались против него. Впервые за 14 лет второй сезон подряд завершился без трофеев. А в атаке блистал Дарвин Нуньес, затем проданный в "Ливерпуль" за 75 миллионов.

Ну и, к тому же, новый главный тренер Рогер Шмидт всегда играет с мобильными форвардами. Яремчук - совершенно не его стиль. Немец практически сразу жe поставил крест на украинце. Тем более, что прорвались воспитанники клуба Гонсалу Рамуш и Энрике Араужо, молодежь клуба выиграла Юношескую Лигу Чемпионов-2022. Кроме того, клуб в ужасном экономическом положении и готов продать всех, кого захотят купить. Яремчука захотели.

Сам игрок говорил о проблемах в адаптации, о совершенно новых вещах в эмоциональном и профессиональном плане, о которых он не думал в Бельгии.

Жаль, что не перешел в лигу Топ-5. Но говорили разве что о предложении от "Севильи", да и лишь аренды.

Топ Бельгии

Возвращение в Бельгию - отступление. Но это не значит, что повторение пройденного. "Гент" и "Брюгге" в плане и истории, и настоящего не сравнить. Первый выиграл чемпионат страны лишь однажды за 125 лет своей истории, второй выиграл 18, в том числе и четыре из пяти последних, уступив лишь "Генку" Руслана Малиновского. По бюджетам счет 100:40 в миллионах евро в пользу "Брюгге", от которого год за годом ожидают легко выигрывать чемпионат.

Летом он заработал на трансферах почти 60 миллионов и почти все пустил в дело. Дважды побив рекорд клуба. Вначале - опорником Оньедикой из "Мидтьюлланна" за десять миллионов. Его бельгийцы вырвали в борьбе с "Миланом", просто заплатив больше. А Яремчук побил рекорд всей лиги мутного трансфера из "Интера" в "Стандард" Зиньо Ванхездена за 12.6 миллионов, которого через два года продали назад. То есть Роман на самом деле далеко впереди. Оньедика третий в истории лиги.

Амбиции клуба велики. На четвёртый сезон подряд в групповом турнире Лиги Чемпионов он ставит целью выход из группы. В первом и третьем ему страшно не везло со жребием, но и тогда он добывал гостевую ничью с "Реалом" и домашнюю с "Пари Сен-Жермен", причём вовсе не автобусами, а играя довольно смело. Также победил "Лейпциг" в гостях. А во втором в борьбе с "Лацио" и дортмундской "Боруссией" попадание в перекладину в добавленное время помешало выйти.

Теперь ему выпали "Атлетико", "Порту" и "Байер". Вратарь Симон Миньоле говорит о лучшей возможной жеребьевке, а главного тренера Карла Хуфкенса камеры поймали улыбающимся ее итогам. Похоже, именно благодаря этому клуб спешно решил выложить такую сумму за нового форварда. Хотя 77 процентов голосовавших на сайте Sporza в выход из группы не верят. Но и это плюс. То есть уничтожать за неудачу пресса и болельщики не будут.

Клуб построил новую тренировочную базу, сейчас достраивает новый стадион на сумму в сто миллионов евро. Он развивается в быстром темпе.

Команда играет в остроатакующий быстрый футбол, постоянно доминирует, много создаёт. Это явно подходит Яремчуку, одного из своих тренеров в "Генте" открыто критиковавшего за игру в стиле Второго дивизиона, то есть от обороны. С начала этого сезона играет по схеме 3-5-2, то есть с двумя форвардами. Как было в "Генте", где Яремчук построил отличное партнёрство с юрким и техничным Джонатаном Дэвидом. И как не было в "Бенфике" с её 3-4-2-1 и 4-3-3.

Насчет партнёрства - ведь и Эдуард Соболь здесь. Что явно должно облегчить адаптацию.

Не на курорте

Чемпион Бельгии ищет форварда уже много лет и не раз проваливался в этом. Этим летом ветеран Бас Дост уехал в Нидерланды. А пришёл за пять миллионов лучший бомбардир "Барселоны Б" Ферран Хутгла. Он как раз юркий, подвижный, типа Дэвида. И уже успел забить пять мячей в шести матчах. Партнёрство с ним может быть плодотворным для Романа и всей команды. Так, например, считает бывший игрок "Брюгге" и сборной Бельгии Франки Ван Дер Эльст.

Также в команде 22-летний Сова, получающий ещё один шанс после аренд, и неудачно игравший в "Бешикташе" форвард/вингер Ларин. Слабоватая конкуренция. Правда, главная звезда команды Ноа Ланг в 3-5-2 остался без своей родной позиции вингера и будет искать место форварда. Но он сейчас травмирован, да и хочет уйти. А в предыдущем сезоне лучшим бомбардиром был вингер Шарль Де Кетеларе, ушедший в "Милан" за 33 миллиона. Он играл на позиции "фальшивой девятки".

В "Брюгге" уже заждались настоящую "девятку". Собирались подписать датского таланта Расмуса Хойлунда, но того за 17 миллионов перехватила "Аталанта". Кроме того, в команде также сейчас некий вакуум власти. Де Кетеларе был харизматичным лидером, ещё два таких лидера - игроки центра поля Ванакен и Вормер - желают уйти. Как и Ланг. Яремчук может занять их лидерское место.

Правда, вопросы, разумеется, есть. Сразу вспомнили о психологических проблемах Яремчука, о работе с психологом над ними, особенно в поведении перед воротами. О его остром языке, разговорах о том, что в "Генте" как в тюрьме. О двух бунтах игроков той команды против своих тренеров. О многочисленных запоротых моментах. Рефрен комментов на форумах такой - форвард, несомненно, сильный, усилит "Брюгге", но не звезда, и за него слишком переплатили.

В "Генте" говорили о "романозависимости", когда команда не строила игру, а в атаке надеялась лишь на него. В "Бенфике" такого не было и в "Брюгге" не будет. Когда он уходил в "Бенфику", в Бельгии шутили, что теперь португальские психологи будут загружены работой. Теперь будут загружены бельгийские? Еще и болельщики "Гента" обижены переходом своего лучшего бомбардира с 1980-го года (61 гол и 18 ассистов в 152-ух матчах) в стан регионального врага.

Также в самом "Брюгге" неспокойно. Он начал кадровую революцию, что всегда опасно. Строитель команды харизматичный главный тренер Филипп Клеман ушёл посреди предыдущего сезона в "Монако" на фоне сильного отставания в лиге, ссор в руководстве и в команде. Предыдущий сезон в целом по стандартам клуба, по игре, организованности не был удачным.

А команду летом совершенно неожиданно возглавил 43-летний Хуфкенс (отыграл 12-очковое отставание весной Альфред Шредер, который сейчас в "Аяксе"). Дебютант Высших дивизионов, работавший в академии клуба и ассистентом Клемана и Шредера. Причем отвечал за воспитание молодых игроков, за связь с ними. Не лучшие новости для Яремчука, Ларина, Вормера.

При этом в атаке в начале сезона у команды в лиге нет проблем. 13 голов в шести турах. То есть от Яремчука будут ждать голов прежде всего в Лиге Чемпионов, а не против "Леувена" и "Зульте-Варегема".

"Голевая машина, недостающее звено "Брюгге" или неуправляемый снаряд?Лишь в четвёртом сезоне в "Генте" он забил более десяти голов в лиге. Но это и был его самый бурный сезон. Его ахиллесова пята - отсутствие покоя в голове", - пишет Nieuwsblad. Вим Де Конинк на Sporza: "Он умеет все. Быстрый, довольно техничный, всегда в правильном месте, создаёт шансы, играет головой. Но он не бомбардир. В "Генте" он должен был забить в два раза больше. Он ментально нестабилен".

Яремчук должен понять, что возвращается не в лёгкую лигу, в которой много забивал, не на курорт, а в амбициозный клуб с большими задачами, ненавидящий проигрывать дома и желающий выиграть в Еврокубках. Ему есть что доказывать и есть за что бороться.