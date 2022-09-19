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Тренер Специи: Коваленко постоянно прогрессирует - для нас это важно

Наши за границей
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Лука Готти доволен работой украинца

Тренер Специи: Коваленко постоянно прогрессирует - для нас это важно

Фото: calciospezia

Новина українською

Главный тренер "Специи" Лука Готти оценил игру украинского полузащитника в матче против "Сампдории" (2:1).

"Коваленко постоянно прогрессирует, постоянно совершенствуется со всех точек зрения. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большим усердием, и для нас это очень важный элемент", – приводит слова тренера пресс-служба "орлят".

Напомним, в матче против "Сампдории" Коваленко провел на поле 71 минуту, записав в свой актив желтую карточку. В итоге хавбек получил самую низкую оценку от портала WhoScored (6.5).

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В статье: Виктор Коваленко Специя Лука Готти
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Источник:
acspezia.com

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