Тренер Специи: Коваленко постоянно прогрессирует - для нас это важно

Главный тренер "Специи" Лука Готти оценил игру украинского полузащитника в матче против "Сампдории" (2:1).

"Коваленко постоянно прогрессирует, постоянно совершенствуется со всех точек зрения. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большим усердием, и для нас это очень важный элемент", – приводит слова тренера пресс-служба "орлят".