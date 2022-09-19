Тренер Специи: Коваленко постоянно прогрессирует - для нас это важно
Лука Готти доволен работой украинца
Фото: calciospezia
Главный тренер "Специи" Лука Готти оценил игру украинского полузащитника в матче против "Сампдории" (2:1).
"Коваленко постоянно прогрессирует, постоянно совершенствуется со всех точек зрения. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большим усердием, и для нас это очень важный элемент", – приводит слова тренера пресс-служба "орлят".
Напомним, в матче против "Сампдории" Коваленко провел на поле 71 минуту, записав в свой актив желтую карточку. В итоге хавбек получил самую низкую оценку от портала WhoScored (6.5).
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Источник:acspezia.com
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