Зинченко: С приходом в Арсенал мой процент жира уменьшился
В Лондоне несколько иные требования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в интервью YouTube-канала "Влада Седан" рассказал, с чем были связаны его изменения в питании.
– Раньше меня жена немного баловала...
– Давай нормально – у тебя увеличился процент жира.
– Где?
– Ты сам мне сказал.
– Нет, я пришел в "Арсенал" с точно таким же процентом, какой был в "Сити", но здесь не ок. Теперь у меня все в порядке. В "Арсенале" несколько иные требования. Мне дали понять, что немного придется поработать, и я на этом пути. У меня уже гораздо лучший показатель, чем у "Сити".
– Сколько?
– Последний раз был – 10%.
– А у Славы Шевчука спроси, какой был.
– Да я знаю – там машина, – сказал Зинченко.
Популярное сейчас
- Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой
- Меркель заявила, что мир в Европе возможен только с участием рф, и предупредила касательно угроз путина
- Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался
- Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО