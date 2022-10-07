Зинченко: С приходом в Арсенал мой процент жира уменьшился

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в интервью YouTube-канала "Влада Седан" рассказал, с чем были связаны его изменения в питании.

– Раньше меня жена немного баловала...

– Давай нормально – у тебя увеличился процент жира.

– Где?

– Ты сам мне сказал.

– Нет, я пришел в "Арсенал" с точно таким же процентом, какой был в "Сити", но здесь не ок. Теперь у меня все в порядке. В "Арсенале" несколько иные требования. Мне дали понять, что немного придется поработать, и я на этом пути. У меня уже гораздо лучший показатель, чем у "Сити".

– Сколько?

– Последний раз был – 10%.

– А у Славы Шевчука спроси, какой был.

– Да я знаю – там машина, – сказал Зинченко.