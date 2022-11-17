Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко испытывал проблемы с желудком во время матча 16-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (2:0), информирует Evening Standard.

Однако, украинец был не единственным игроком лондонского клуба с подобной проблемой. Источник утверждает, что проблемы со здоровьем имели еще 3-4 футболиста команды.

В частности, по этой причине на 16-й минуте капитан "канониров" Гранит Джака был вынужден покинуть поле. Украинец отыграл полный матч против "Вулвз". Но через два дня он не принял участия в благотворительном матче за мир, невзирая на анонс его выступления в игре.

В этом сезоне 25-летний Зинченко провел 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.