Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем
Подобные проблемы имели еще 3-4 игрока команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко испытывал проблемы с желудком во время матча 16-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (2:0), информирует Evening Standard.
Однако, украинец был не единственным игроком лондонского клуба с подобной проблемой. Источник утверждает, что проблемы со здоровьем имели еще 3-4 футболиста команды.
В частности, по этой причине на 16-й минуте капитан "канониров" Гранит Джака был вынужден покинуть поле. Украинец отыграл полный матч против "Вулвз". Но через два дня он не принял участия в благотворительном матче за мир, невзирая на анонс его выступления в игре.
В этом сезоне 25-летний Зинченко провел 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
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