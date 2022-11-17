 Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем ᐉ UA-Футбол
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Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем

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Подобные проблемы имели еще 3-4 игрока команды

Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко испытывал проблемы с желудком во время матча 16-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (2:0), информирует Evening Standard.

Однако, украинец был не единственным игроком лондонского клуба с подобной проблемой. Источник утверждает, что проблемы со здоровьем имели еще 3-4 футболиста команды.

В частности, по этой причине на 16-й минуте капитан "канониров" Гранит Джака был вынужден покинуть поле. Украинец отыграл полный матч против "Вулвз". Но через два дня он не принял участия в благотворительном матче за мир, невзирая на анонс его выступления в игре.

В этом сезоне 25-летний Зинченко провел 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Evening Standard

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