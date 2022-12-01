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Коваленко вернулся к тренировкам со Специей

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Украинец находился без футбола почти два месяца

Коваленко вернулся к тренировкам со Специей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко понемногу возвращается в строй после травмы.

26-летний украинец начал тренироваться по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт "орлят".

Вероятно, хавбек будет готов возобновлению сезона после окончания чемпионата мира-2022 в Катаре. Следующий официальный матч "Специя" проведет аж 4 января. В этот день его соперником станет "Аталанта" земляка Руслана Малиновского, которой и принадлежит Коваленко.

Напомним, что последний раз Виктор выходил на поле еще 9 октября - в матче против "Монцы" (0:2). Перед травмой он успел провести 7 матчей, без результативных действий.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
acspezia.com

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