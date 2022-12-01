Коваленко вернулся к тренировкам со Специей

Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко понемногу возвращается в строй после травмы.

26-летний украинец начал тренироваться по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт "орлят".

Вероятно, хавбек будет готов возобновлению сезона после окончания чемпионата мира-2022 в Катаре. Следующий официальный матч "Специя" проведет аж 4 января. В этот день его соперником станет "Аталанта" земляка Руслана Малиновского, которой и принадлежит Коваленко.

Напомним, что последний раз Виктор выходил на поле еще 9 октября - в матче против "Монцы" (0:2). Перед травмой он успел провести 7 матчей, без результативных действий.