Коваленко вернулся к тренировкам со Специей
Украинец находился без футбола почти два месяца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко понемногу возвращается в строй после травмы.
26-летний украинец начал тренироваться по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт "орлят".
Вероятно, хавбек будет готов возобновлению сезона после окончания чемпионата мира-2022 в Катаре. Следующий официальный матч "Специя" проведет аж 4 января. В этот день его соперником станет "Аталанта" земляка Руслана Малиновского, которой и принадлежит Коваленко.
Напомним, что последний раз Виктор выходил на поле еще 9 октября - в матче против "Монцы" (0:2). Перед травмой он успел провести 7 матчей, без результативных действий.
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