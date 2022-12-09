Три европейских клуба сохраняют интерес к Малиновскому. Украинец отдает предпочтение АПЛ
Пока что шансов больше у двух английских клубов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
Как сообщает итальянский журналист Иньяцио Дженуарди, Руслан по-прежнему привлекает внимание "Марселя", "Тоттенхэма", а также "Вест Хэма".
Инсайдер отмечает, что сам украинец больше склоняется к переезду в АПЛ. Также в пользу английских клубов говорит финансовый фактор. Дело в том, что "Аталанта" потребует за Руслана 15-20 миллионов евро, что может стать проблемной суммой для "Марселя", в то время как английские клубы смогут заплатить такие деньги.
Отметим, что в нынешнем сезоне Малиновский провел 14 матчей за "Аталанту", забил один гол и выполнил две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
Контракт 29-летнего хавбека с "Аталантой" действителен до 30 июня 2024 года.
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