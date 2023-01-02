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Армянский клуб попрощался с бывшим нападающим Вереса

Наши за границей
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В клубе осталось трое украинцев

Армянский клуб попрощался с бывшим нападающим Вереса

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Украинский нападающий Роберт Гегедош получил статус свободного агента. 29-летний форвард покинул "Пюник", информирует официальный сайт армянского клуба.

Гегедош присоединился к "Пюнику" в августе 2022 года. За это время футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передачи.

Ранее Робет защищал цвета таких клубов, как "Говерла", "Металлист-2", "Кремень", "Поляна", "Минай", "Металлист 1925", "Верес", "Перемог" и польский "Гурник". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

Известно, что за "Пюник" играет трое украинцев: Роман Карасюк, Сергей Вакуленко и Алан Аусси.

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В статье: Пюник (Ереван) Роберт Гегедош
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Источник:
fcpyunik.am

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