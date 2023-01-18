Цыганков в Жироне: клуб-трамплин, партнеры уровня Динамо и решающая роль Гвардиолы

Как состоялся трансфер?

На самом деле, все просто. Пере Гвардиола – так зовут автора соглашения.

Брат гениального тренера "Манчестер Сити" работает в агентстве SEG, которое ведет дела Виктора Цыганкова. Параллельно каталонец еще в 2017 году в партнерстве с City Group выкупил контрольный пакет акций "Жироны". Понимаете теперь?

Первая попытка Пере забрать Виктора в "свой" клуб состоялась еще летом, но тогда Игорь Суркис напыщенно отмахнулся от 10 млн – мол, не наш уровень.

Вероятно, президент "Динамо" рассчитывал выйти в групповой раунд Лиги чемпионов и там заработать 30-35 млн, но на пути встала "Бенфика" и все пошло кувырком. 2023 год киевляне встретили без еврокубков и на 3-м месте в УПЛ.

Между тем контракт Цыганкова почти закончился, а SEG ненавязчиво, но упорно повторяла о своем интересе. Что оставалось делать?

На самом деле 5 млн евро и 50% от предстоящей перепродажи – это очень выгодные условия для ситуации, в которой оказалось "Динамо" из-за самоуверенности своих боссов. И не нужно сравнивать это с Михаилом Мудриком и его переходом в "Челси" – там другое. "Шахтер" хотел продать своего вундеркинда и делал для этого все возможное; "Динамо", в свою очередь, стремилось, чтобы Цыганков повторил судьбу Шовковского. Это два разных мира подхода.

Касательно "Жироны", то этот клуб настолько мал, что даже 5 млн за украинца – повторение его трансферного рекорда. В своей истории каталонцы за деньги подписали всего 15 исполнителей; первым был некий Маркос Тебар из "Кастильи" в 2010-м, за которого заплатили… 100 евро.

Что такое нынешняя "Жирона"?

Несмотря на скромную историю, совсем недооценивать каталонцев не надо. Не все то золото, что блестит.

Во-первых, прямо сейчас они идут 11-ми в Ла Лиге – выше "Валенсии", "Севильи", "Сельты" и других исторических клубов.

Во-вторых, у каталонцев есть свой узнаваемый стиль – яркий, атакующий, смелый даже против гораздо более статусных соперников. Так было во время первой каденции "Жироны" в Ла Лиге в 2017-19 годах, и так остается сейчас.

В текущем сезоне жирондинцы пропускали во всех 17 турах, но иногда устраивали шоу, за которые им прощали все. Пожалуй, ярчайшее шоу было против "Реала Сосьедад", где "Жирона" проиграла 3:5. Ураган, а не матч!

Конечно, сами каталонцы не прочь хоть раз выиграть сухо, но с кадрами у них все неровно. Хотя клуб и входит в City Group, шейхи помогают мало – как правило, дают 3-4 исполнителя в аренду, и это все. Из таких игроков сейчас на "Монтиливи" форвард Тати Кастельянос, опорник Янгель Эррера и защитник-универсал Ян Коуто. Все как один середняки.

Очевидно самый талантливый игрок "Жироны" прямо сейчас - Родриго Рикельме. Этот парень арендован у "Атлетико" и записан Transfermarkt как правый вингер, но это не так. На деле Рикельме – инвертированный краек, или же вообще "десятка". У него есть видение поля, хорошие передачи и шальной удар с правой.

Также марку держат ветеран АПЛ Ориоль Ромеу и экс-капитан "Эспаньола" Давид Лопес – если сравнивать с "Динамо", то первый сильнее Сидорчука, а второй – Забарного. Не хуже Шапаренко и бывший суперталант Алейш Гарсия, понемногу находящий себя после кучи неудач в разных лигах.

Особняком стоит фигура рекордсмена клуба и его главной легенды Кристиана Стуани – 112 голов в 193 матчах! Сейчас 36-летний уругваец уже играет мало из-за проблем с сердцем, но болельщики его обожают, и есть за что.

Схема игры для "Жироны", кажется, непринципиальна. Команда с начала сезона играла и в три защитника, и в четыре, и в пять. После ЧМ каталонцы остановились на 4-1-4-1, где оба фланга инвертированы, Ромеу играет чистильщика, а Кастельянос – центрфорварда.

Тренера "Жироны" зовут Мичел, но это не тот, который легенда "Реала", не обманывайтесь. Каталонский Мичел выдающимся игроком не был и раньше тренировал скромные "Райо" да "Веску". На "Монтиливи" у него кредит доверия после победы в плей-офф Сегунды, но вместе с тем роль тренера ограничена. Грубо говоря, Мичел играет теми, кого дадут.

Зачем "Жироне" Цыганков?

Представьте себе, что вы ежедневно едите сырую репу – и тут вам неожиданно приносят шашлык. Вот так дело обстоит.

В первые недели января пресса писала об интересе "Жироны" к форварду "Андорры" Синану Бакишу и опорнику "Маккаби Хайфа" Али Мохамеду – это как раз ее уровень. Полноценный трансфер игрока национальной сборной с кучей голов в еврокубках - это какая-то фантастика.

I guess Girona's technical director doesn't need an unlimited budget to sign a good rw ????‍♂️ https://t.co/WyXZ1y0Yhm — giorgos (@Crazy_Milanista) January 17, 2023

Sport.es резонно отметила, что любой испанский середняк с радостью бы подписал Цыганкова за 5 млн, если бы ему дали такую возможность. В топку тактику – это вопрос статуса.

В Украине не все понимают, как кризис выхолостил Ла Лигу, поэтому держите пример. Ни у одного из фланговых хавбеков "Жироны" нет и 100 матчей в элите. 31-летний Саму Саисс в текущем сезоне всего дважды реализовал пенальти и сейчас хочет куда-то на Восток. 25-летний Ману Вальехо перешел летом из "Валенсии", но не забил, сел на скамейку и тоже ищет клуб. 23-летний Валери Фернандес – отличная опция, но для Сегунды. 28-летний Тони Вилья только в прошлом туре впервые забил гол в элите. На таком фоне Цыганков – большая звезда.

И, конечно, как каждую звезду Виктора уже ублажают. Клуб быстро нашел для него солидный 8-й номер; за сутки освободил место в заявке на Ла Лигу, отправив в аренду Рамона Терратса.

Из-за неевропейского паспорта проблем тоже не будет. В Испании разрешают одновременно заявлять троих "чужаков", и Цыганков очевидно составит компанию венесуэльцу Эррере и аргентинцу Кастельяносу. Рейньер – извини, ты слишком хрупок и неэффективен.

Ну, а что касается игровых требований, то в "Жироне" Цыганков вряд ли встретит что-то новое. Придется много отходить, ведь без мяча вингеры каталонцев превращаются в полузащитников. Фирменные смещения с фланга в центр будут приветствоваться, поскольку под Виктором будет активный Арнау. Также "Жирона" играет нагло, поэтому на "Монтиливе" Цыганкову нужно будет чаще обострять.

Ну, и пожалуй, главное – стандарты. "Жирона" более половины набранных очков в текущем сезоне заработала именно угловыми, штрафными и пенальти. Цыганкову здесь есть, что предложить.

Что будет с Виктором дальше?

Цыганков задержится на "Монтиливи" только если не заиграет, как того ожидает его агент и он сам.

Пере Гвардиола явно не "Жирону" собрался на новый уровень выводить – он хочет поднять немного денег, ведь цена украинца на Transfermarkt до сих пор превышает 20 млн евро. Между тем, на примере Мудрика мы уже видели, на что способен умелый пиар.

Таким образом, от Цыганкова требуется как можно скорее адаптироваться и выдать как можно больше ярких эпизодов, чтобы его запомнили. Виктор – не большой дриблер, но у него классная левая нога, и это аргумент.

Каких-то мега-результатов уже на старте мы бы не ожидали – все-таки Цыганков переходит в более сильную, интенсивную лигу, не имея игрового тонуса. Вероятно, он заиграет в привычный футбол уже весной – в разгар борьбы за выживание.

Ну, а в целом… Коноплянкой в Европе Цыганков не станет точно – с трудовой этикой у него все хорошо. Также не станет и Шведом, ведь английский выучил еще в Киеве. Самая большая опасность - это стать Ярмоленко, то есть сломаться физически, поэтому хорошо, что лидер "Динамо" поехал именно в Ла Лигу. Футбол в Испании не такой жесткий, как в АПЛ, и не такой быстрый, как в Бундеслиге, и ко всему судьи свистят каждый стык.

Пере Гвардиола уже здесь показал превосходство над украинскими коллегами - и это тоже повод верить в лучшее.