Цыганков в Жироне: клуб-трамплин, партнеры уровня Динамо и решающая роль Гвардиолы

На самом деле, все просто. Пере Гвардиола – так зовут автора соглашения.

Брат гениального тренера "Манчестер Сити" работает в агентстве SEG, которое ведет дела Виктора Цыганкова. Параллельно каталонец еще в 2017 году в партнерстве с City Group выкупил контрольный пакет акций "Жироны". Понимаете теперь?

Первая попытка Пере забрать Виктора в "свой" клуб состоялась еще летом, но тогда Игорь Суркис напыщенно отмахнулся от 10 млн – мол, не наш уровень.

Вероятно, президент "Динамо" рассчитывал выйти в групповой раунд Лиги чемпионов и там заработать 30-35 млн, но на пути встала "Бенфика" и все пошло кувырком. 2023 год киевляне встретили без еврокубков и на 3-м месте в УПЛ.

Между тем контракт Цыганкова почти закончился, а SEG ненавязчиво, но упорно повторяла о своем интересе. Что оставалось делать?

На самом деле 5 млн евро и 50% от предстоящей перепродажи – это очень выгодные условия для ситуации, в которой оказалось "Динамо" из-за самоуверенности своих боссов. И не нужно сравнивать это с Михаилом Мудриком и его переходом в "Челси" – там другое. "Шахтер" хотел продать своего вундеркинда и делал для этого все возможное; "Динамо", в свою очередь, стремилось, чтобы Цыганков повторил судьбу Шовковского. Это два разных мира подхода.

Касательно "Жироны", то этот клуб настолько мал, что даже 5 млн за украинца – повторение его трансферного рекорда. В своей истории каталонцы за деньги подписали всего 15 исполнителей; первым был некий Маркос Тебар из "Кастильи" в 2010-м, за которого заплатили… 100 евро.

Несмотря на скромную историю, совсем недооценивать каталонцев не надо. Не все то золото, что блестит.

Во-первых, прямо сейчас они идут 11-ми в Ла Лиге – выше "Валенсии", "Севильи", "Сельты" и других исторических клубов.

Во-вторых, у каталонцев есть свой узнаваемый стиль – яркий, атакующий, смелый даже против гораздо более статусных соперников. Так было во время первой каденции "Жироны" в Ла Лиге в 2017-19 годах, и так остается сейчас.

В текущем сезоне жирондинцы пропускали во всех 17 турах, но иногда устраивали шоу, за которые им прощали все. Пожалуй, ярчайшее шоу было против "Реала Сосьедад", где "Жирона" проиграла 3:5. Ураган, а не матч!

Конечно, сами каталонцы не прочь хоть раз выиграть сухо, но с кадрами у них все неровно. Хотя клуб и входит в City Group, шейхи помогают мало – как правило, дают 3-4 исполнителя в аренду, и это все. Из таких игроков сейчас на "Монтиливи" форвард Тати Кастельянос, опорник Янгель Эррера и защитник-универсал Ян Коуто. Все как один середняки.

Очевидно самый талантливый игрок "Жироны" прямо сейчас - Родриго Рикельме. Этот парень арендован у "Атлетико" и записан Transfermarkt как правый вингер, но это не так. На деле Рикельме – инвертированный краек, или же вообще "десятка". У него есть видение поля, хорошие передачи и шальной удар с правой.

Также марку держат ветеран АПЛ Ориоль Ромеу и экс-капитан "Эспаньола" Давид Лопес – если сравнивать с "Динамо", то первый сильнее Сидорчука, а второй – Забарного. Не хуже Шапаренко и бывший суперталант Алейш Гарсия, понемногу находящий себя после кучи неудач в разных лигах.

Особняком стоит фигура рекордсмена клуба и его главной легенды Кристиана Стуани – 112 голов в 193 матчах! Сейчас 36-летний уругваец уже играет мало из-за проблем с сердцем, но болельщики его обожают, и есть за что.

Схема игры для "Жироны", кажется, непринципиальна. Команда с начала сезона играла и в три защитника, и в четыре, и в пять. После ЧМ каталонцы остановились на 4-1-4-1, где оба фланга инвертированы, Ромеу играет чистильщика, а Кастельянос – центрфорварда.

Тренера "Жироны" зовут Мичел, но это не тот, который легенда "Реала", не обманывайтесь. Каталонский Мичел выдающимся игроком не был и раньше тренировал скромные "Райо" да "Веску". На "Монтиливи" у него кредит доверия после победы в плей-офф Сегунды, но вместе с тем роль тренера ограничена. Грубо говоря, Мичел играет теми, кого дадут.

Представьте себе, что вы ежедневно едите сырую репу – и тут вам неожиданно приносят шашлык. Вот так дело обстоит.

В первые недели января пресса писала об интересе "Жироны" к форварду "Андорры" Синану Бакишу и опорнику "Маккаби Хайфа" Али Мохамеду – это как раз ее уровень. Полноценный трансфер игрока национальной сборной с кучей голов в еврокубках - это какая-то фантастика.

I guess Girona's technical director doesn't need an unlimited budget to sign a good rw ????‍♂️ https://t.co/WyXZ1y0Yhm