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Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед

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(7 голосов)

Украинец получил признание болельщиков

Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Арсенала" определили лучшего игрока команды против "Манчестер Юнайтед" (3:2) в 21-м туре АПЛ. Им стал украинский защитник Александр Зинченко, сообщает пресс-служба "канониров".

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26-летний украинец помог команде добыть важные три очка. Зинченко принял участие в двух атаках лондонцев, которые привели к голам в ворота "красных дьяволов". Также у Александра было 88% точности передач. Портал WhoScored оценил его действия в 6.6 балла - это второй лучший показатель среди всех игроков защиты, которые вышли в старте.

В текущем сезоне Зинченко провел 15 матчей за "Арсенал" и отметился результативной передачей. Лондонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 зачетных пунктов в 19-ти матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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