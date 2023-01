Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед

Болельщики "Арсенала" определили лучшего игрока команды против "Манчестер Юнайтед" (3:2) в 21-м туре АПЛ. Им стал украинский защитник Александр Зинченко, сообщает пресс-служба "канониров".

????Our Player of the Match yesterday?



????Energy. Commitment. Quality.



???? ALEX ZINCHENKO pic.twitter.com/ocJQWBGJV9