"Мы очень рады". Президент Страсбура прокомментировал трансфер Соболя
В клубе рассчитывают на опыт украинца
clubbrugge.be
Представители "Страсбура" высказались по поводу перехода из "Брюгге" украинского защитника Эдуарда Соболя.
"После травмы Томаса Делена клуб сосредоточился на поиске левого защитника. Мы очень рады завершить трансфер Эдуарда Соболя, очень хорошего игрока, который уже имеет опыт на наивысшем уровне", - считает президент клуба Марк Келлер.
Селекционеры "гонщиков" наблюдали за украинцем еще в 2018 году, когда он играл в пражской "Славии".
"Именно там, во время дерби против "Спарты", когда он играл за пражскую "Славию", мы впервые наблюдали за ним в 2018 году", - добавил глава кадрово отдела "сине-белых" Лоик Дезире.
Более того, Соболь уже играл на "Стад де ла Мено". В октябре 2015 года защитник вместе с украинской молодежкой U-21 играл против французских сверстников, и в соперниках тогда был Фредерик Гильбер, нынешний защитник "Страсбура".
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