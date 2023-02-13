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Источник: Макаренко интересуется клуб из чемпионата Казахстана

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(1 голосов)

Ныне он выступает за "Фехервар"

Источник: Макаренко интересуется клуб из чемпионата Казахстана

Фото: МОЛ Фехервар

Новина українською

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко может сменить клубную прописку. Хавбек попал в сферу интересов казахстанского "Ордабасы", сообщает Sport Arena.

В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста. При этом футболист пропустил зимний сбор "Фехервара" из-за проблем со здоровьем.

Макаренко - воспитанник киевского "Динамо". Кроме столичного клуба он успел поиграть за "Говерлу", бельгийские "Андерлехт" и "Кортрейк". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

"Ордабасы" завершил минувший сезон на пятом месте.

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В статье: Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент) МОЛ Фехервар
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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caso42
13.02.2023 в 11:59
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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