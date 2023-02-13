Источник: Макаренко интересуется клуб из чемпионата Казахстана

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко может сменить клубную прописку. Хавбек попал в сферу интересов казахстанского "Ордабасы", сообщает Sport Arena.

В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста. При этом футболист пропустил зимний сбор "Фехервара" из-за проблем со здоровьем.

Макаренко - воспитанник киевского "Динамо". Кроме столичного клуба он успел поиграть за "Говерлу", бельгийские "Андерлехт" и "Кортрейк". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

"Ордабасы" завершил минувший сезон на пятом месте.