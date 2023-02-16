Джо Коул: Мудрика нужно немного покритиковать - он позволил Адейеми убежать от него
Не включился в борьбу в самом начале контратаки Боруссии
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Экс-хавбек "Челси" и сборной Англии Джо Коул считает, что украинец Михаил Мудрик частично виноват в пропущенном голе синих в
Коул говорит, что Мудрик находился ближе всего к Кариму Адейеми, но позволил сопернику убежать в отрыв.
"Мудрика нужно немного покритиковать. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: "Я могу забить гол, если мяч упадет на край штрафной площади. Но когда ты понимаешь, что мяч уже выбит – включайся в оборону. А он позволил Адейеми убежать от него.
Быстрые игроки могут потерять концентрацию, потому что чувствуют, что это может сойти им с рук", – сказал Коул.
Напомним, что по итогам матча
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