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Джо Коул: Мудрика нужно немного покритиковать - он позволил Адейеми убежать от него

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(1 голосов)

Не включился в борьбу в самом начале контратаки Боруссии

Джо Коул: Мудрика нужно немного покритиковать - он позволил Адейеми убежать от него

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Челси" и сборной Англии Джо Коул считает, что украинец Михаил Мудрик частично виноват в пропущенном голе синих в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" (0:1).

Коул говорит, что Мудрик находился ближе всего к Кариму Адейеми, но позволил сопернику убежать в отрыв.

"Мудрика нужно немного покритиковать. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: "Я могу забить гол, если мяч упадет на край штрафной площади. Но когда ты понимаешь, что мяч уже выбит – включайся в оборону. А он позволил Адейеми убежать от него.

Быстрые игроки могут потерять концентрацию, потому что чувствуют, что это может сойти им с рук", – сказал Коул.

Напомним, что по итогам матча Мудрик получил одну из самых низких оценок в составе "Челси".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джо Коул Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Metro

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Комментарии (2)
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caso46
16.02.2023 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2023 в 18:53
Потихеньку доходить, що трансфер за такі кошти не відповідає очікуванням..
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