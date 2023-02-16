Джо Коул: Мудрика нужно немного покритиковать - он позволил Адейеми убежать от него

Экс-хавбек "Челси" и сборной Англии Джо Коул считает, что украинец Михаил Мудрик частично виноват в пропущенном голе синих в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" (0:1) .

Коул говорит, что Мудрик находился ближе всего к Кариму Адейеми, но позволил сопернику убежать в отрыв.

"Мудрика нужно немного покритиковать. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: "Я могу забить гол, если мяч упадет на край штрафной площади. Но когда ты понимаешь, что мяч уже выбит – включайся в оборону. А он позволил Адейеми убежать от него. Быстрые игроки могут потерять концентрацию, потому что чувствуют, что это может сойти им с рук", – сказал Коул.