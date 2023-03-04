Цыганков выйдет в старте Жироны в третьем матче подряд
Украинец проведет пятую игру в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура Примеры "Хетафе" сыграет против "Жироны" в Мадриде. В стартовом составе гостей появится украинский вингер Виктор Цыганков.
Третий раз подряд полузащитник выйдет с первых минут. В предыдущих двух встречах он записал в свой актив два ассиста и один гол. До этого Цыганков дважды появлялся со скамьи для запасных. Сегодня будет его пятый матч в Испании.
Перед этим поединком "Жирона" идет на 11-й позиции в чемпионате, в то время как "Хетафе" болтается в зоне вылета (19 место). Между командами разрыв в восемь очков.
Игра стартует в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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