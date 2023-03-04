Зинченко получил одну из лучших оценок за победную игру против Борнмута

В рамках 26-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома вырвал победу над "Борнмутом" на 90+7 минуте.

Александр Зинченко вышел на этот матч в стартовом составе "канониров" и провел на поле все игровое время. Украинский защитник получил одну из самых лучших оценок от аналитического портала WhoScored за этот поединок.

Высшие баллы получили только одноклубники Александра Рис Нелсон (8.2), Мартин Эдегор (7.8) и Томас Партей (7.7) и хавбек гостей Филипп Биллинг (8.1).

26-летний украинец за 90 минут нанес три удара, два раза пошел в дриблинг, выиграл пять верховых дуэлей, совершил четыре отбора и имел 90% точности передач.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.