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Коваленко сыграл 20 минут за Специю в матче против Вероны

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Получил оценку 6,6

Коваленко сыграл 20 минут за Специю в матче против Вероны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Специя" дома расписала нулевую ничью с "Вероной".

Виктор Коваленко в третий раз после травмы начал матч на скамье для запасных. Однако украинский хавбек вышел на поле на 75-й минуте встречи.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 27-летнего полузащитника в 6,6 балла. Украинец нанес два удара по воротам соперника, два раза пошел в дриблинг и выиграл одну верховую дуэль. Показатель точности передач Виктора составил 100% (7 пасов).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Коваленко принял участие в 12 матчах.

Коваленко сыграл 20 минут за Специю в матче против Вероны - изображение 1
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В статье: Виктор Коваленко Верона Специя
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