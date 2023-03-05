Коваленко сыграл 20 минут за Специю в матче против Вероны
Получил оценку 6,6
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Специя"
Виктор Коваленко в третий раз после травмы начал матч на скамье для запасных. Однако украинский хавбек вышел на поле на 75-й минуте встречи.
Аналитический портал WhoScored оценил игру 27-летнего полузащитника в 6,6 балла. Украинец нанес два удара по воротам соперника, два раза пошел в дриблинг и выиграл одну верховую дуэль. Показатель точности передач Виктора составил 100% (7 пасов).
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Коваленко принял участие в 12 матчах.
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