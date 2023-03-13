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Палкин - про Мудрика: В Челси знают, какой бриллиант у них в руках

Наши за границей
(1 голосов)

Гендиректор "Шахтера" оценил перспективы украинца в составе "синих"

Палкин - про Мудрика: В Челси знают, какой бриллиант у них в руках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансфере Михаила Мудрика в "Челси".

- Мудрика продали на пике?

- Я б не сказал, что продали на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. Такие деньги даже в мирное время сложно зарабатывать. В "Челси" прекрасно понимают его потенциал.

- Не скажешь так после его старта в "Челси", когда уже даже шутят, что "Шахтер" нормально так нагрел лондонский клуб.

- Это английская Премьер-лига. Сразу туда ворваться и показать свой уровень очень сложно. Вокруг него такие же, как он, звезды, но с намного большим опытом.

Но в клубе знают цену ему. Мы на связи со спортивным директором "Челси", время от времени я переписываюсь с собственниками клуба. Они все прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках.

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Просто с ним нужно работать, он сам по себе не может существовать. На него должны играть. Пока, наверно, сложновато заставить тех аксакалов играть на Мудрика. Но когда они его почувствуют, увидят его возможности, все поменяется.

Да, он попал в сложное время [в "Челси"], в переходной период. Строится новая команда, новые собственники, все новое. Не все получается. Поэтому может казаться, что не туда перешел. Ничего подобного. Надо просто смотреть вперед. Я вас уверяю — это будет второй "Манчестер Сити" в будущем. В "Челси" еще многое измениться. Надо время, – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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ukrop68 (Львів)
13.03.2023 в 11:41
Як було брехливе,лицемірне,таке і залишилось!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.03.2023 в 10:38
Та ну, не прибріхуй))) Нормально "впихнули" діамант, тепер можна все, що завгодно говорити)), містер Палкінберг))..
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