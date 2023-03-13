Преследуют травмы. Тренер Краковии объяснил отсутствие Коноплянки в матче чемпионата
Под угрозой участие в матче с Англией
Фото: Transfermarkt
Главный тренер "Краковии" Яцек Зелински рассказал, почему Евгений Коноплянка отсутствовал в заявке команды на выездной матч против "Варты" (0:0) в рамках 24-го тура чемпионата Польши.
"Он получил травму на тренировке в пятницу. В день отъезда выяснилось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов пока нет. Похоже, в матче с "Ракувом" он не примет участия", - приводит слова тренера DziennikPolski.
Выездная игра с "Ракувом" в чемпионате запланирована на 18 марта.
В общей сложности Коноплянка в этом сезоне принял участие в 18 матчах, отличившись тремя голами и двумя ассистами в Экстраклясе и Кубке Польши. К слову, 33-летний Евгений вызван в стан сборной Украины на матч с Англией, который состоится 26 марта.
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