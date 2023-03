Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свою адаптацию в новом клубе и чемпионате.

– Твои первые месяцы в Лондоне. Этот период был сложным для тебя?

– Могу сказать, что да. Много давления. Но это не в первый раз. Я люблю это давление, потому что однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель. Время покажет.

– Насколько важным в психологическом плане для тебя было сделать ассист в матче с "Лестером"? Что ты думаешь о позиции центрфорварда, на которой ты играл?

– Это хорошая позиция, легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь верхом. Это зависит от типа матча, который мы проводим. В некоторых матчах мне, возможно, лучше играть девятку, а в некоторых – лучше для меня и команды действовать с фланга. Был первый ассист, а первый гол скоро будет, – сказал Мудрик.

