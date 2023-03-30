  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель
В тренде

Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель

Наши за границей
(1 голосов)

Вингер признался, что первые месяцы были для него сложными

Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свою адаптацию в новом клубе и чемпионате.

– Твои первые месяцы в Лондоне. Этот период был сложным для тебя?

– Могу сказать, что да. Много давления. Но это не в первый раз. Я люблю это давление, потому что однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель. Время покажет.

Читайте такжеБудь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика - ФОТО

– Насколько важным в психологическом плане для тебя было сделать ассист в матче с "Лестером"? Что ты думаешь о позиции центрфорварда, на которой ты играл?

– Это хорошая позиция, легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь верхом. Это зависит от типа матча, который мы проводим. В некоторых матчах мне, возможно, лучше играть девятку, а в некоторых – лучше для меня и команды действовать с фланга. Был первый ассист, а первый гол скоро будет, – сказал Мудрик.

Читайте также"Нельзя ожидать, что Мудрик станет сразу как Неймар". Хаверц поддержал одноклубника
По теме
yellow-arrow
Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное
yellow-arrow
Цыганков: Уровень Ла Лиги очень хороший, мне нравится здесь играть
yellow-arrow
Лунин намерен покинуть Реал. Он ищет клуб, где будет основным вратарем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде