Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель
Вингер признался, что первые месяцы были для него сложными
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свою адаптацию в новом клубе и чемпионате.
– Твои первые месяцы в Лондоне. Этот период был сложным для тебя?
– Могу сказать, что да. Много давления. Но это не в первый раз. Я люблю это давление, потому что однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель. Время покажет.
– Насколько важным в психологическом плане для тебя было сделать ассист в матче с "Лестером"? Что ты думаешь о позиции центрфорварда, на которой ты играл?
– Это хорошая позиция, легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь верхом. Это зависит от типа матча, который мы проводим. В некоторых матчах мне, возможно, лучше играть девятку, а в некоторых – лучше для меня и команды действовать с фланга. Был первый ассист, а первый гол скоро будет, – сказал Мудрик.
Mudryk on: his meteoric rise over the past year and what has helped him to cope through it ????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 29, 2023
????: @SkySportsNews pic.twitter.com/vdvHWsfhmD
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