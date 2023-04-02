Коваленко отыграл один тайм в матче против Салернитаны
Компьютерные алгоритмы оценили игру украинца в 6,3 балла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Специя"
Виктор Коваленко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля, однако был заменен сразу после перерыва.
Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского хавбека в этом матче 6,3 балла.
Статистика Виктора в этом поединке:
- Сыграно минут: 45'
- Голы: 0
- Голевые передачи: 0
- Ожидаемые голы (xG): 0.23
- Прикосновения мяча: 18
- Точность передачи: 9/13 (69%)
- Ключевые ремни: 0
- Навесы (точность): 2 (0)
- Длинные передачи (точные): 1 (0)
- Удары в ворота: 0
- Удары мимо ворот: 1
- Заблокированные удары: 0
- Попытки дриблинга (Успешные): 0 (0)
- Борьба за позицию (победа): 4 (1)
- Воздушные поединки (выиграл): 2 (0)
- Потеря владения: 7
- Фолы: 1
- Заработано фолов: 0
- Выносы мяча: 0
- Блокировка ударов: 0
- Перехват: 0
- Отбор мяча: 1
В этом сезоне чемпионата Италии хавбек принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 голевую передачу.
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