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Коваленко отыграл один тайм в матче против Салернитаны

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Компьютерные алгоритмы оценили игру украинца в 6,3 балла

Коваленко отыграл один тайм в матче против Салернитаны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Специя" дома сыграла вничью с "Салернитаной" – 1:1.

Виктор Коваленко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля, однако был заменен сразу после перерыва.

Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского хавбека в этом матче 6,3 балла.

Статистика Виктора в этом поединке:

  • Сыграно минут: 45'
  • Голы: 0
  • Голевые передачи: 0
  • Ожидаемые голы (xG): 0.23
  • Прикосновения мяча: 18
  • Точность передачи: 9/13 (69%)
  • Ключевые ремни: 0
  • Навесы (точность): 2 (0)
  • Длинные передачи (точные): 1 (0)
  • Удары в ворота: 0
  • Удары мимо ворот: 1
  • Заблокированные удары: 0
  • Попытки дриблинга (Успешные): 0 (0)
  • Борьба за позицию (победа): 4 (1)
  • Воздушные поединки (выиграл): 2 (0)
  • Потеря владения: 7
  • Фолы: 1
  • Заработано фолов: 0
  • Выносы мяча: 0
  • Блокировка ударов: 0
  • Перехват: 0
  • Отбор мяча: 1

В этом сезоне чемпионата Италии хавбек принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 голевую передачу.

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В статье: Салернитана (Салерно) Виктор Коваленко Специя
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