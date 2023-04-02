Коваленко отыграл один тайм в матче против Салернитаны

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Специя" дома сыграла вничью с "Салернитаной" – 1:1.

Виктор Коваленко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля, однако был заменен сразу после перерыва.

Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского хавбека в этом матче 6,3 балла.

Статистика Виктора в этом поединке:

Сыграно минут: 45'

Голы: 0

Голевые передачи: 0

Ожидаемые голы (xG): 0.23

Прикосновения мяча: 18

Точность передачи: 9/13 (69%)

Ключевые ремни: 0

Навесы (точность): 2 (0)

Длинные передачи (точные): 1 (0)

Удары в ворота: 0

Удары мимо ворот: 1

Заблокированные удары: 0

Попытки дриблинга (Успешные): 0 (0)

Борьба за позицию (победа): 4 (1)

Воздушные поединки (выиграл): 2 (0)

Потеря владения: 7

Фолы: 1

Заработано фолов: 0

Выносы мяча: 0

Блокировка ударов: 0

Перехват: 0

Отбор мяча: 1

В этом сезоне чемпионата Италии хавбек принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 голевую передачу.