Жезус: Зинченко - король шуток. Говорит, что подарил мне один трофей АПЛ
Парни играют вдвоем уже давно
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Нападающий "
"Я думаю, что Алекс — король шуток. Он постоянно шутит с кем-то.
Однажды он заявил: я выиграл четыре трофея Премьер-лиги - последний отдаю тебе.
Он говорит: "В прошлом сезоне, когда я вышел против "Астон Виллы", мы проигрывали 0:2". Он вышел и, честно говоря, немного изменил игру, потому что он атаковал и отдал результативную передачу. Он просто сказал: "Я подарил тебе трофей, одно чемпионство, из-за меня у тебя их четыре". Я сказал: "Слушай, хорошо, я согласен, но в четырех сезонах Премьер-лигах ты начал в старте только 20 матчей". Кажется, он хочет меня убить", – сказал Жезус.
Напомним, что и Зинченко и Жезус перешли в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года.
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