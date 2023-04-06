Жезус: Зинченко - король шуток. Говорит, что подарил мне один трофей АПЛ

Нападающий " Арсенала " Габриэл Жезус заявил, что по его мнению, украинец Александр Зинченко является одним из главных шутников в команды.

"Я думаю, что Алекс — король шуток. Он постоянно шутит с кем-то.

Однажды он заявил: я выиграл четыре трофея Премьер-лиги - последний отдаю тебе.

Он говорит: "В прошлом сезоне, когда я вышел против "Астон Виллы", мы проигрывали 0:2". Он вышел и, честно говоря, немного изменил игру, потому что он атаковал и отдал результативную передачу. Он просто сказал: "Я подарил тебе трофей, одно чемпионство, из-за меня у тебя их четыре". Я сказал: "Слушай, хорошо, я согласен, но в четырех сезонах Премьер-лигах ты начал в старте только 20 матчей". Кажется, он хочет меня убить", – сказал Жезус.