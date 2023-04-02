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"Никогда так не поступай": Зинченко дал совет Жезусу, как бить пенальти в матче против Лидса

Англия
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Форвард оформил дубль в матче против Лидса

"Никогда так не поступай": Зинченко дал совет Жезусу, как бить пенальти в матче против Лидса

Фото: arsenal.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" спокойно обыграл "Лидс" в домашнем матче в рамках 29 тура английской Премьер лиги, укрепив свое лидерство в чемпионате.

Бразильский форвард лондонцев Габриэл Жезус, который отметился дублем в матче, подвел итоги победы своей команды, заявив, что Зинченко дал ему ценный совет перед пробитием пенальти.

"Я хочу забивать в каждой игре. Но иногда этого может не произойти. Александр Зинченко вчера пошутил надо мной. Мы тренировали пенальти, и я просто попытался ударить, как всегда, останавливаясь. Он сказал: "В игре так никогда не поступай". Я был спокоен и помнил об этом", — признался Жезус в комментарии BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча "Арсенал" - "Лидс", в котором Жезус оформил дубль.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус
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