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Зинченко: Я многому научился у Жезуса, как на футбольном поле, так и вне его

Наши за границей
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Игроки дружат еще с Манчестер Сити

Зинченко: Я многому научился у Жезуса, как на футбольном поле, так и вне его

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом "канониров" Габриэлом Жезусом, с которым Алекс играл еще в "Манчестер Сити".

"Габриэл – особенный человек в моей жизни во всех значениях. Вне футбольного поля и особенно на нем многим вещам я учился у Жезуса.

Он – настоящий пример, как тяжело ты должен каждый день работать с правильным отношением. Даже в простых упражнениях, вот как квадрат. Обычно ребята, отбирающие мяч, работают на 50% их фокуса, но Габриэл – как зверь.

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Его реакции на неудачи – невероятные. В "Сити" я смотрел на него и думал: "Вау, вот как нужно реагировать". Он был всегда лучшим на тренировках. Знаю, что он много работал, чтобы оказаться там, где он сейчас. Приятно иметь таких одноклубников", – сказал Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус
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Источник:
Sky Sports

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