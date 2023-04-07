Зинченко: Я многому научился у Жезуса, как на футбольном поле, так и вне его
Игроки дружат еще с Манчестер Сити
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Украинский защитник "
"Габриэл – особенный человек в моей жизни во всех значениях. Вне футбольного поля и особенно на нем многим вещам я учился у Жезуса.
Он – настоящий пример, как тяжело ты должен каждый день работать с правильным отношением. Даже в простых упражнениях, вот как квадрат. Обычно ребята, отбирающие мяч, работают на 50% их фокуса, но Габриэл – как зверь.Читайте также"Никогда так не поступай": Зинченко дал совет Жезусу, как бить пенальти в матче против Лидса
Его реакции на неудачи – невероятные. В "Сити" я смотрел на него и думал: "Вау, вот как нужно реагировать". Он был всегда лучшим на тренировках. Знаю, что он много работал, чтобы оказаться там, где он сейчас. Приятно иметь таких одноклубников", – сказал Зинченко.
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