Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке

Экс-игрок сборной Англии, ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал результативную ошибку украинца Александра Зинченко в конце матча против "Ливерпуля" (2:2) .

"На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя такого допускать.

Зинченко должен играть более интенсивно . Как будто он на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч", - сказал Каррагер.