  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке
В тренде

Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Александер-Арнольд очень просто прошел украинца

Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Англии, ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал результативную ошибку украинца Александра Зинченко в конце матча против "Ливерпуля" (2:2).

"На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя такого допускать.

Зинченко должен играть более интенсивно . Как будто он на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч", - сказал Каррагер.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Безус поругался с партнером по Омонии, тренер временно отстранил украинца от тренировок
yellow-arrow
Зинченко: Не лучший день для Арсенала, но мы идем. Вместе до самого конца
yellow-arrow
Результата нет. Костышин готов уйти в отставку с поста тренера казахстанского Аксу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Джейми Каррагер Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде