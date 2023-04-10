Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке
Александер-Арнольд очень просто прошел украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Англии, ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал результативную ошибку украинца Александра Зинченко в конце
"На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя такого допускать.
Зинченко должен играть более интенсивно . Как будто он на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч", - сказал Каррагер.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football London
Популярное сейчас
- "Предательство ценностей". Германия угрожает запретом на въезд российским спортсменам
- В Первой лиге футболист толкнул женщину-арбитра в спину и был удален - ВИДЕО
- Акцент на артиллерию и БПЛА. Генштаб опубликовал потери российских оккупантов за 9 апреля
- Официально. 17-летний украинский форвард перешел в клуб Чемпионшипа
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн