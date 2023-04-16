Малиновский отыграл 14 минут в победном матче с Труа и показал 100% точности передач

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома обыграл "Труа" - со счетом 3:1.

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Алексиса Санчеса. Аналитический портал SofaScore оценил игру 29-летнего украинца в 6,8 балла.

Статистика Малиновского в поединке против "Труа":

Сыграно минут: 14'

Голы: 0

Голевые передачи: 0

Касания мяча: 15

Точные передачи: 14/14 (100%)

Ключевые пасы: 1

Навесы (точные): 0 (0)

Длинные передачи (точные): 0 (0)

Удары в створ ворот: 0

Удары мимо ворот: 0

Заблокированные удары: 0

Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)

Борьба за позицию (победа): 2 (1)

Верховые дуэли (выиграл): 0 (0)

Потери мяча: 0

Фолы: 1

Заработано фолов: 1

Вынос мяча: 0

Блокирование ударов: 0

Перехваты: 0

Отбор мяча: 0

Обыгран с дриблинга: 0

Примечательно, что матч минувшего тура чемпионата против "Лорьяна" украинский хавбек также начал в запасе "провансальцев". Тогда Руслан отыграл 9 минут.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.