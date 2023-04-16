  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский отыграл 14 минут в победном матче с Труа и показал 100% точности передач
В тренде

Малиновский отыграл 14 минут в победном матче с Труа и показал 100% точности передач

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан второй матч подряд начал в запасе

Малиновский отыграл 14 минут в победном матче с Труа и показал 100% точности передач

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома обыграл "Труа" - со счетом 3:1.

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Алексиса Санчеса. Аналитический портал SofaScore оценил игру 29-летнего украинца в 6,8 балла.

Статистика Малиновского в поединке против "Труа":

  • Сыграно минут: 14'
  • Голы: 0
  • Голевые передачи: 0
  • Касания мяча: 15
  • Точные передачи: 14/14 (100%)
  • Ключевые пасы: 1
  • Навесы (точные): 0 (0)
  • Длинные передачи (точные): 0 (0)
  • Удары в створ ворот: 0
  • Удары мимо ворот: 0
  • Заблокированные удары: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
  • Борьба за позицию (победа): 2 (1)
  • Верховые дуэли (выиграл): 0 (0)
  • Потери мяча: 0
  • Фолы: 1
  • Заработано фолов: 1
  • Вынос мяча: 0
  • Блокирование ударов: 0
  • Перехваты: 0
  • Отбор мяча: 0
  • Обыгран с дриблинга: 0

Примечательно, что матч минувшего тура чемпионата против "Лорьяна" украинский хавбек также начал в запасе "провансальцев". Тогда Руслан отыграл 9 минут.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Малиновский начнет второй матч Марселя подряд в запасе
yellow-arrow
Цыганков 48 раз коснулся мяча в победной игре против Эльче
yellow-arrow
Соболь во второй раз подряд выйдет в старте Страсбура на матч Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Труа Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде