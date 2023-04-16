Малиновский отыграл 14 минут в победном матче с Труа и показал 100% точности передач
Руслан второй матч подряд начал в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Алексиса Санчеса. Аналитический портал SofaScore оценил игру 29-летнего украинца в 6,8 балла.
Статистика Малиновского в поединке против "Труа":
- Сыграно минут: 14'
- Голы: 0
- Голевые передачи: 0
- Касания мяча: 15
- Точные передачи: 14/14 (100%)
- Ключевые пасы: 1
- Навесы (точные): 0 (0)
- Длинные передачи (точные): 0 (0)
- Удары в створ ворот: 0
- Удары мимо ворот: 0
- Заблокированные удары: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
- Борьба за позицию (победа): 2 (1)
- Верховые дуэли (выиграл): 0 (0)
- Потери мяча: 0
- Фолы: 1
- Заработано фолов: 1
- Вынос мяча: 0
- Блокирование ударов: 0
- Перехваты: 0
- Отбор мяча: 0
- Обыгран с дриблинга: 0
Примечательно, что матч минувшего тура чемпионата против "Лорьяна" украинский хавбек также начал в запасе "провансальцев". Тогда Руслан отыграл 9 минут.
В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.
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