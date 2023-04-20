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Жирона установила солидный ценник на Цыганкова

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Сколько придется заплатить за трансфер украинца?

Жирона установила солидный ценник на Цыганкова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" установила солидный ценник на украинского вингера Виктора Цыганкова. Как сообщает журналист Игорь Цыганык, каталонский клуб хочет выручить за трансфер футболиста не менее 20 миллионов евро.

Цыганков перешел из "Динамо" в стан "красно-белых" зимой за 5 млн евро. Также известно, что киевляне должны получить 50% от последующей перепродажи футболиста.

В случае успеха руководство киевского клуба может получить 10 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний вингер провел 10 матчей за "Жирону", забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи. Его контракт с испанцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виктор Цыганков Жирона
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