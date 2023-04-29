Кочергин забил за Ракув, команда за шаг до чемпионства
Ракув идет вперед
Фото: Raków Częstochowa
В рамках 30-го тура чемпионата Польши "Ракув" в пятницу, 28 апреля, принимал "Легию" из Гданска.
В стартовом составе хозяев вышел украинский хавбек Вячеслав Кочергин.
Украинец, который вышел в стартовом составе своей команды, помог своей команде одержать разгромную победу – "Ракув" разгромил соперника со счетом 3:0, а Кочергин забил второй гол своей команды.
Отметим, что "Ракув" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, за 4 тура до финиша, опережая "Легию" (Варшава) на 11 очков.
Кочергин в текущем сезоне провел 40 матчей, забил 10 голов, отдал 3 ассиста.
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