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Кочергин забил за Ракув, команда за шаг до чемпионства

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Ракув идет вперед

Кочергин забил за Ракув, команда за шаг до чемпионства

Фото: Raków Częstochowa

Новина українською

В рамках 30-го тура чемпионата Польши "Ракув" в пятницу, 28 апреля, принимал "Легию" из Гданска.

В стартовом составе хозяев вышел украинский хавбек Вячеслав Кочергин.

Украинец, который вышел в стартовом составе своей команды, помог своей команде одержать разгромную победу – "Ракув" разгромил соперника со счетом 3:0, а Кочергин забил второй гол своей команды.

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Отметим, что "Ракув" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, за 4 тура до финиша, опережая "Легию" (Варшава) на 11 очков.

Кочергин в текущем сезоне провел 40 матчей, забил 10 голов, отдал 3 ассиста.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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