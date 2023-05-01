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Главный тренер Марселя раскрыл сроки восстановления Малиновского

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Украинский хавбек пропустил матч Лиги 1

Главный тренер Марселя раскрыл сроки восстановления Малиновского

Фото: om.fr

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор прокомментировал состояние здоровья полузащитника Руслана Малиновского, который пропустил вчерашний матч против "Осера" (2:1) в Лиге 1.

Напомним, украинец получил повреждение голени на тренировке.

"У Руслана Малиновского небольшая травма, я думаю, что это история на 2-3 дня", — сказал Тудор.

Так что можно рассчитывать на скорейшее возвращение Малиновского в состав. В текущем сезоне Руслан провел 18 матчей за "Марсель" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Игор Тудор
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