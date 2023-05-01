Главный тренер Марселя раскрыл сроки восстановления Малиновского

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор прокомментировал состояние здоровья полузащитника Руслана Малиновского, который пропустил вчерашний матч против "Осера" (2:1) в Лиге 1.

Напомним, украинец получил повреждение голени на тренировке.

"У Руслана Малиновского небольшая травма, я думаю, что это история на 2-3 дня", — сказал Тудор.

Так что можно рассчитывать на скорейшее возвращение Малиновского в состав. В текущем сезоне Руслан провел 18 матчей за "Марсель" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.