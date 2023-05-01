Главный тренер Марселя раскрыл сроки восстановления Малиновского
Украинский хавбек пропустил матч Лиги 1
Фото: om.fr
Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор прокомментировал состояние здоровья полузащитника Руслана Малиновского, который пропустил вчерашний матч против "Осера" (2:1) в Лиге 1.
Напомним, украинец получил повреждение голени на тренировке.
"У Руслана Малиновского небольшая травма, я думаю, что это история на 2-3 дня", — сказал Тудор.
Так что можно рассчитывать на скорейшее возвращение Малиновского в состав. В текущем сезоне Руслан провел 18 матчей за "Марсель" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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Источник:Twitter
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