Кочергин с Ракувом проиграл финал Кубка Польши Легии - ВИДЕО

Сегодня, 2 мая, состоялся финал Кубка Польши, в котором встретились "Легия" Игоря Харатина и "Ракув" Владислава Кочергина.

Кочергин вышел в стартовом составе своей команды вышел и отыграл весь матч, а вот Харатина не оказалась в заявке Легии.

Легия уже на 6-й минуте оказалась в меньшинстве – судья выгнал с поля Рибейро за фол последней надежды. Таким образом, варшавская команда фактически весь матч оборонялась, но делала это вполне успешно, затянув поединок в серию пенальти, где и выгрызла трофей.

0:0 и 6:5 по пенальти – трофей достался команде Харатина.

Ну а "Ракуву", вероятно достанется чемпионский титул - за 4 тура до финиша "Ракув "опережает все ту же "Легию" на 11 очков, фактически гарантировав себе чемпионство.