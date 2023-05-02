Кочергин с Ракувом проиграл финал Кубка Польши Легии - ВИДЕО
Но скоро Владислав, вероятно станет чемпионом Польши
twitter.com/LegiaWarszawa
Сегодня, 2 мая, состоялся финал Кубка Польши, в котором встретились "Легия" Игоря Харатина и "Ракув" Владислава Кочергина.
Кочергин вышел в стартовом составе своей команды вышел и отыграл весь матч, а вот Харатина не оказалась в заявке Легии.
Легия уже на 6-й минуте оказалась в меньшинстве – судья выгнал с поля Рибейро за фол последней надежды. Таким образом, варшавская команда фактически весь матч оборонялась, но делала это вполне успешно, затянув поединок в серию пенальти, где и выгрызла трофей.
0:0 и 6:5 по пенальти – трофей достался команде Харатина.
Ну а "Ракуву", вероятно достанется чемпионский титул - за 4 тура до финиша "Ракув "опережает все ту же "Легию" на 11 очков, фактически гарантировав себе чемпионство.
Mamy kontrowersję! (wątek)#FortunaPucharPolski#LEGRCZ pic.twitter.com/B03ia1NnMi— Ekstraklasowiec (@ekstraklasowiec) May 2, 2023
Wdowiak postanowił nie zdobyć czwartego pucharu z rzędu.#FortunaPucharPolski#LEGRCZ pic.twitter.com/fwKnRV6kiP— Ekstraklasowiec (@ekstraklasowiec) May 2, 2023
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