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Кочергин с Ракувом проиграл финал Кубка Польши Легии - ВИДЕО

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Но скоро Владислав, вероятно станет чемпионом Польши

Кочергин с Ракувом проиграл финал Кубка Польши Легии - ВИДЕО

twitter.com/LegiaWarszawa

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Сегодня, 2 мая, состоялся финал Кубка Польши, в котором встретились "Легия" Игоря Харатина и "Ракув" Владислава Кочергина.

Кочергин вышел в стартовом составе своей команды вышел и отыграл весь матч, а вот Харатина не оказалась в заявке Легии.

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Легия уже на 6-й минуте оказалась в меньшинстве – судья выгнал с поля Рибейро за фол последней надежды. Таким образом, варшавская команда фактически весь матч оборонялась, но делала это вполне успешно, затянув поединок в серию пенальти, где и выгрызла трофей.

0:0 и 6:5 по пенальти – трофей достался команде Харатина.

Ну а "Ракуву", вероятно достанется чемпионский титул - за 4 тура до финиша "Ракув "опережает все ту же "Легию" на 11 очков, фактически гарантировав себе чемпионство.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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