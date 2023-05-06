Чигринский: Когда Луческу сделал меня капитаном Шахтера в 20 лет, я не чувствовал давления

Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский вспомнил период своей карьеры в составе донецкого "Шахтера", когда он был капитаном "горняков".

- Как адаптироваться к изменениям в жизни на экономическом уровне?

- В "Шахтере", к счастью, у меня был хороший контракт. Понятно, что когда ситуация меняется, начинаешь больше считать. Но это также помогает вам, потому что вы цените все, что не ценили раньше. Вы понимаете, что есть много вещей, которые не купишь за деньги, и это все равно для всех. Если вы ответственен человек, если вы работаете, у вас не будет финансовых проблем. В молодости ты, как и все, покупаешь одежду и другие вещи. Но я никогда не терял рассудок от автомобилей, драгоценностей или часов. Для меня всегда было важнее проводить время с несколькими друзьями, чем тратить деньги.

- В неполных 20 лет ты уже носил капитанскую повязку в "Шахтере". Это было дополнительное давление?

- Нет, я так не думаю. Когда Мирча Луческу сказал мне, что хочет меня сделать капитаном, я не почувствовал никакого дополнительного давления. Я был готов. Этот период был лучшим в моей карьере. У вас есть обязанности, но вы чувствуете, что можете справиться со всем. Вы не думаете об ошибках. Я с нетерпением ждал каждой игры с желанием играть. И я знал, что сыграю хорошо, что мы победим. Сомнений не было.