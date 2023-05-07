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Чигринский: Если бы я мог вернуться в то время в Барселоне, я бы больше слушал Гвардиолу

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Когда-то принял много неправильных решений

Чигринский: Если бы я мог вернуться в то время в Барселоне, я бы больше слушал Гвардиолу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший центральный защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский прокомментировал, почему он не сумел заиграть в составе каталонцев:

“К сожалению, опыт приходит позже, а не в молодости. Я оказывал на себя слишком большое давление. Я ни о чем не жалею, я старался как можно лучше. Но если бы я мог вернуться, я бы больше слушал – Гвардиолу и других тренеров, мое окружение… Но я хотел сделать все сразу. Я подумал: "Если не сделаю дополнительную работу в тот же день тренировки, то отстану". Я чувствовал, что должен делать это все время. Это была ошибка.

И тут, конечно, сыграли роль и деньги, которые за меня заплатили, и ожидания. Я только что выиграл Кубок УЕФА, но мне еще не хватало опыта. Теперь я думаю об этом, и это был отличный повод без спешки учиться у Маркеса, Милито, Пуйоля… но в то же время у вас есть амбиции играть. Вы не удовлетворены тем, что вы просто находитесь там. Вы хотите быть важным”, – сказал Чигринский.

Дмитрий перешел в "Барселону" из "Шахтера" в августе 2009-го года за 25 млн евро. А уже в июле 2010 года "горняки" выкупили защитника обратно за 15 млн евро. За один сезон он успел провести 14 матчей и выиграть чемпионат Испании и стать обладателем КЧМ.

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В статье: Дмитрий Чигринский Барселона
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Источник:
Relevo

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