Чигринский: Если бы я мог вернуться в то время в Барселоне, я бы больше слушал Гвардиолу

Бывший центральный защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский прокомментировал, почему он не сумел заиграть в составе каталонцев:

“К сожалению, опыт приходит позже, а не в молодости. Я оказывал на себя слишком большое давление. Я ни о чем не жалею, я старался как можно лучше. Но если бы я мог вернуться, я бы больше слушал – Гвардиолу и других тренеров, мое окружение… Но я хотел сделать все сразу. Я подумал: "Если не сделаю дополнительную работу в тот же день тренировки, то отстану". Я чувствовал, что должен делать это все время. Это была ошибка.

И тут, конечно, сыграли роль и деньги, которые за меня заплатили, и ожидания. Я только что выиграл Кубок УЕФА, но мне еще не хватало опыта. Теперь я думаю об этом, и это был отличный повод без спешки учиться у Маркеса, Милито, Пуйоля… но в то же время у вас есть амбиции играть. Вы не удовлетворены тем, что вы просто находитесь там. Вы хотите быть важным”, – сказал Чигринский.