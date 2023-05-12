Ребров является приоритетном вариантом для Олимпиакоса, - СМИ
Греческий клуб скоро начинает разрабатывать вариант с украинским тренером
Фото: facebook.com/alainfcae
Греческий "Олимпиакос" сменит тренера этим летом.
Как сообщает Onsport, на данный момент у руководства клуба есть два варианта с новым наставником.
Один из них - Франческо Фариоли, который сейчас без клуба после этапа в "Аланьяспоре".
Как сообщает источник, клуб уже общался с итальянским тренером, однако приоритетным для пирейцев остается вариант с приглашением Сергея Реброва.
При этом сообщается, что именно вариант с украинским тренером является приоритетом для греческого клуба – "разработка" Реброва начнется в ближайшее время. Команда хочет начать это делать после матча с ПАОКом 14 мая, который определит, где будет играть клуб в следующем сезоне – в ЛЕ или ЛК.
В Греции уверены, что Ребров покинет "Аль-Айн", и пока что неясно, подпишет ли контракт со сборной Украины.
Не так давно уже была информация о заинтересованности "Олимпиакоса" в Реброве, которую, впрочем, украинские источники опровергали.
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