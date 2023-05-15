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Малиновский отыграл весь матч и показал 87% точности передач

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Руслан помог "Марселю" добыть домашнюю победу

Малиновский отыграл весь матч и показал 87% точности передач

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле обыграл "Анже" - со счетом 3:1.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "провансальцев" на эту встречу и провел на поле все 90 минут. Однако результативными действиями отличиться украинцу не удалось.

Аналитический портал SofaScore оценил игру Малиновского в 7,0 балла.

В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний хавбек провел 16 матчей и забил 1 гол.

Статистика украинского полузащитника в игре против "Анже":

  • Ожидаемые голы (xG): 0.03
  • Ожидаемые асситы (xA) 0.02
  • Удары в створ ворот: 0
  • Удары мимо ворот: 1
  • Попытки дриблинга (успешные): 3 (3)
  • Касания мяча: 53
  • Точность передач: 33/38 (87%)
  • Длинные передачи (точные): 1 (1)
  • Борьба за позицию (победа): 9 (5)
  • Верховая борьба (победа): 2 (1)
  • Потеря мяча: 10
  • Фолы: 2
  • Отборы мяча: 2
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В статье: Руслан Малиновский Марсель Анже
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