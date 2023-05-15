Малиновский отыграл весь матч и показал 87% точности передач

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле обыграл "Анже" - со счетом 3:1.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "провансальцев" на эту встречу и провел на поле все 90 минут. Однако результативными действиями отличиться украинцу не удалось.

Аналитический портал SofaScore оценил игру Малиновского в 7,0 балла.

В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний хавбек провел 16 матчей и забил 1 гол.

Статистика украинского полузащитника в игре против "Анже":