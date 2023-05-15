Малиновский отыграл весь матч и показал 87% точности передач
Руслан помог "Марселю" добыть домашнюю победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "провансальцев" на эту встречу и провел на поле все 90 минут. Однако результативными действиями отличиться украинцу не удалось.
Аналитический портал SofaScore оценил игру Малиновского в 7,0 балла.
В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний хавбек провел 16 матчей и забил 1 гол.
Статистика украинского полузащитника в игре против "Анже":
- Ожидаемые голы (xG): 0.03
- Ожидаемые асситы (xA) 0.02
- Удары в створ ворот: 0
- Удары мимо ворот: 1
- Попытки дриблинга (успешные): 3 (3)
- Касания мяча: 53
- Точность передач: 33/38 (87%)
- Длинные передачи (точные): 1 (1)
- Борьба за позицию (победа): 9 (5)
- Верховая борьба (победа): 2 (1)
- Потеря мяча: 10
- Фолы: 2
- Отборы мяча: 2
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