Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против Вильярреала

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Жирона" встретится с "Вильярреалом". Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в старте каталонцев на эту встречу.

Для него этот матч станет 16-м в Ла Лиге. В частности, два последних поединка он провел без замен.

"Жирона" продолжает бороться за еврокубки. Пока команда находится на седьмом месте, опережая трех конкурентов - "Атлетик", "Осасуну" и "Севилью" – на одно очко. "Вильярреал" находится на пятой позиции.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн встречи.